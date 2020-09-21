Просто королева! Барбара Палвін показала розкішну фігуру в прозорому боді

Модель позує для Victoria's Secret

Супермодель Барбара Палвін встигає і особисте шоу в Instagram вести, і позувати в рекламних кампаніях всесвітньо відомих брендів. Цього разу дівчина знову продемонструвала в своїх сториз роботу для марки нижньої білизни і купальників Victoria's Secret, "ангелом" якої стала в минулому році.

На знімку Барбара стоїть в напівпрозорому чорному боді з ніжно-рожевими квітами. Макіяж моделі виконаний в ніжних напівпрозорих тонах, мейк-ап гармонійно перекликається з вбранням знаменитої красуні. Волосся Палвін розпустили – воно шовковими пасмами плавно спадає по плечах.

Новий образ Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

В образі Палвін переплелися романтика минулого століття і зухвалість сучасності. Бренд запостив дане фото на своїй офіційній сторінці – і Барбара тут же отримала масу коментарів та лайків у відповідь. "Ти королева", "Який гарячий знімок!", "Вау, це щось!", "Хочу стати моделлю цього бренду і бути як Барбара", "Це любов!", – не вгамовуються шанувальники жіночої краси.

Барбара радує фанатів голими фото (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Нагадаємо, що Барбара завела зі своїм бойфрендом Діланом Спрусом особисте Instagram-шоу – кожен вівторок парочка показує чергову серію про те, як вони купують землю для будівництва власного будинку. Поки що відео просідають в переглядах. Що ж, побачимо, що популярна модель і актор покажуть у наступних випусках і чи підніме це їх рейтинг.