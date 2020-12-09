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Просто красуня: Лілія Ребрик показала, як модно одягатися цієї зими

Новость на русском → Середа 09 грудня 2020 11:35
Просто красуня: Лілія Ребрик показала, як модно одягатися цієї зими Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Лілія Ребрик славиться не тільки своїм акторським талантом, умінням вести тв-програми і, звичайно, дикою сімейкою, яка раз за разом дружно веселить мережу різними "витівками". Також шанувальники відзначають і просто обожнюють яскравий стиль знаменитості. Ліля часто ділиться знімками в різноманітних нарядах, надихаючи шанувальників змінюватися і завжди виглядати вишукано і в той же час кежуал.

В цей раз Ребрик показала, як модно одягатися взимку 2020-2021: біла дублянка, білий шарф, білі черевики, в тон всьому наряду, з "аглі" підошвою, вільні спортивні штани сірого кольору і маленька чорна сумочка, в яку помістяться ключі від машини і гроші з телефоном.

Просто красуня: Лілія Ребрик показала, як модно одягатися цієї зимиЛілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Прекрасна дублянка, де брали?", "Просто красуня", "Красуня", "Милота", "Я ваш шанувальник", - написали фолловери під знімком.

Нагадаємо, що знаменитість любить повеселитися, так, нещодавно Лілія Ребрик влаштувала вдома запальні танці. В домашньому спортивному костюмі - зате з якою розтяжкою! Лілія показала, на що здатна колишня гімнастка.

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