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Просто лялечка: Різ Уізерспун показала рідкісні фото з мамою-красунею

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США, Четвер 19 серпня 2021 22:22
Просто лялечка: Різ Уізерспун показала рідкісні фото з мамою-красунею Різ Уізерспун з мамою (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Автор: RBC.UA

У родині голлівудської актриси Різ Уізерспун сьогодні свято - її мама Бетті відзначає день народження.

На честь цієї події знаменита голлівудська блондинка зробила зворушливий пост.

Різ запостила кілька фото зі своєю мамою, на яких вони зняті в різних локаціях: під час прогулянки на конях, в ресторані, на порозі рідного дому... В кінці вона додала і знімок мами з молодості. На всіх фото мама і її знаменита дочка неймовірно схожі. А до того ж Бетті виглядає, як і раніше, молодою, красивою і енергійною.

Просто лялечка: Різ Уізерспун показала рідкісні фото з мамою-красунеюПросто лялечка: Різ Уізерспун показала рідкісні фото з мамою-красунеюПросто лялечка: Різ Уізерспун показала рідкісні фото з мамою-красунеюПросто лялечка: Різ Уізерспун показала рідкісні фото з мамою-красунеюПросто лялечка: Різ Уізерспун показала рідкісні фото з мамою-красунеюПросто лялечка: Різ Уізерспун показала рідкісні фото з мамою-красунею

Різ Уізерспун з мамою Бетті (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Сьогодні я святкую! День народження Бетті... Моя чудова мама. Мені так пощастило, що в моєму житті є її Радість, Щастя і Мудрість. Вона завжди говорила мені мріяти про ВЕЛИКЕ, сміятися КОЖЕН ДЕНЬ, проявляти творчий підхід при будь-якій можливості, насолоджуватися кожною квіткою, яку ви бачите і бути корисним ІНШИМ в цьому житті. Вона витирала мені сльози і раділа кожному успіху. Хоча я ніколи не зможу висловити словами, як сильно я її люблю, я намагаюся щосили кожен день. Я люблю тебе, мамо!", - написала Різ під постом.

У коментарях шанувальники відзначили, як чудово виглядає мама Різ, і приєдналися до привітань: "Вона лялька! З днем народження, Бетті!", "Так мило", "Бетті дійсно найчарівніша леді!", "Чудова мама; вона дала вам таку хорошу раду!", "З днем народження, мила Бетті! Спасибі за те, що ви така чудова мама і надихаюча жінка!",- пишуть вони.

Раніше Різ Уізерспун, яка навесні відзначила 45-річчя, показала чесне фото з реального життя.

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