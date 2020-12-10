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Просто найкраща: Настя Каменських шокувала фанатів новим кольором волосся

Новость на русском → Четвер 10 грудня 2020 17:15
Просто найкраща: Настя Каменських шокувала фанатів новим кольором волосся Настя Каменських (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Настя Каменських нещодавно представила свою нову пісню і гаряче відео до неї. Каменських зізналася, що композиція повністю відображає її вайб - і шанувальники вже встигли полюбити нове творіння співачки.

А тепер Настя вирішила і зовсім збити їх наповал, співачка запостила у своєму мікроблозі, що потрапила в TOP-100 Shazam: 2020 global playlist on Applemusic.

Ілюстрація - один з образів Насті з кліпу Elefante, де співачка неочікувано стала блондинкою, теж схвилювала шанувальників Каменських, але, звичайно, не так, як чергове досягнення їх улюблениці.

"With more than 2.3 million Shazams. Thank you all for listening. Love u", - написала зірка.Просто найкраща: Настя Каменських шокувала фанатів новим кольором волосся

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

Шанувальники тут же почали вітати Настю і писати їй, що вона - просто найкраща. Чоловік і продюсер Насті Потап теж відзначився під постом, написавши капсом "Вау!".

Нагадаємо, що український репер та продюсер Потап не так давно теж прославився, він висловився про співпрацю з Ольгою Бузової, попутно нагородивши власних фоловерів титулом "довбодятли".

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