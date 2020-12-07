Просто вогонь: Надя Дорофєєва поділилася чуттєвим відео з чоловіком Дантесом

Надя Дорофєєва не так давно представила дебютну сольну роботу на пісню Gorit. Трек вже піднявся в топи різних чартів, так що старання співачки пройшли не даремно.

Співачка зізналася, что перші кроки на сольному шляху даються їй не так вже й легко, але весь цей час у Наді є надійна підтримка в особі її не менш талановитого чоловіка - Володимира Дантеса.

Цього разу співачка показала, як вони з чоловіком розслабляються. У чуттєвому відео, яким Дорофєєва поділилася, пара танцює, пристрасно обіймається і цілується. Фанати назвали ролик "просто вогнем" і пораділи, що в шоу-бізнесі є місце справжнім, щирим і глибоким, почуттям.

Надя Дорофєєва з чоловіком (instagram.com/nadyadorofeeva/)

"Ви такі милашки", "Любимо вас!", "Ой, які ви красиві", "Кращі", "Вогонь", - написали фанати, розчулившись від такої пристрасті і проявів почуттів на публіці.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва радикально змінила колір волосся і перетворилася на блондинку. Мабуть, тоді співачка вирішила, що нова сольна кар'єра вимагає зміни стилю, Надя поділилася знімком, на якому від всім знайомою шатенки не залишилося і сліду.