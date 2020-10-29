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Напад ніжності: Лілія Ребрик підкорила фанатів зворушливим знімком дорослої доньки

Новость на русском → Четвер 29 жовтня 2020 18:08
Напад ніжності: Лілія Ребрик підкорила фанатів зворушливим знімком дорослої доньки Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Ведуча умилила ніжним знімком

Лілія Ребрик обожнює розчулювати своїх шанувальників фотографіями своєї "дикої сімейки". Так днями ведуча поділилася зворушливим романтичним фото з улюбленим чоловіком Андрієм Диким, пара разом виконала свій громадянський обов'язок - проголосувала. На фото подружжя ніжно притискається один до одного, Ліля сидить збоку, а Андрій - за кермом.

На цей раз у своєму мікроблозі Лілія показала знімок з улюбленою донькою Діаною. Ребрик одягнена в білу шубку, а дівчинка в білу куртку, ведуча обіймає крихітку ззаду, хоча в підписі ведуча підкреслює, що Діана - вже зовсім не крихітка.

Напад ніжності: Лілія Ребрик підкорила фанатів зворушливим знімком дорослої донькиЛілія Ребрик і донька Діана - одне обличчя (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Напад ніжності. Яка в мене вже доросла донька. Інколи навіть не віриться... #щастяє Обіймайтеся", - зробила Лілія зворушливу підпис.

"Красива і талановита у вас доця", "Так, дітки ростуть ,а ми за ними не встигаємо", "Ну ви, дівчата, краса", - пораділи фолловери разом з мамою Лілією.

Нагадаємо, що мама двох доньок Лілія Ребрик завжди тримає себе у чудовій формі. Шанувальники ведучої не втомлюються захоплюватися фігурою свого кумира. Нещодавно Лілія показала ідеальні форми в яскраво-синьому в'язаному спортивному костюмі з зав'язочками. Розкльошені рукави і стильний шарф в тон доповнили образ. Із взуття ведуча вибрала білі кросівки.

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