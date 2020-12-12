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Просто казка: щаслива Саніна в купальнику зачарувала райським фотосетом з сином

Новость на русском → Субота 12 грудня 2020 14:34
Просто казка: щаслива Саніна в купальнику зачарувала райським фотосетом з сином Юлія Саніна з сином (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Ольвія Агаркова

Юлія Саніна після напруженого суперфіналу "Танців з зірками 2020" вирішила трохи розслабитися і відпочити фізично і морально, тому вирушила з чоловіком і сином в сонячний Єгипет. Співачка захотіла провести повне перезавантаження і відволіктися від буденних справ і проблем, і з головою поринула в райський відпочинок. Вона публікувала в Instagram порцію нових фото з мальовничого місця.

Юлія з 5-річним сином Данею покаталася на величезних гойдалках, встановлених прямо в морі. На запитання шанувальників, де можна відшукати таку красиву локацію, співачка відповіла, що сім'я відпочила на Помаранчевому острові в Хургаді. Мама і хлопчик виглядають щасливими і насолоджуються неповторними моментами.

Просто казка: щаслива Саніна в купальнику зачарувала райським фотосетом з сином

Просто казка: щаслива Саніна в купальнику зачарувала райським фотосетом з сином

Юлія Саніна з сином покаталася на незвичайних гойдалках (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Шанувальники не стримали захоплених відгуків.

  • Дуже красиво
  • Коли дивлюся на Ваші фото – немов сама гріюся на сонечку
  • О, Боже! Як чарівно! Якщо в такому прекрасному місці з'явиться натхнення, то не дивно
  • Як круто! Які класні
  • Прекрасна сім'я
  • Які красиві
  • Очманіти, казка
  • Неймовірно красиво

Також Юлія з чоловіком Валом і синочком відвідала місцевий океанаріум, де насолодилася видом морських мешканців підводного царства. Вона одягла зручні шорти-бермуди і строкату футболку, а також зручне взуття.

Просто казка: щаслива Саніна в купальнику зачарувала райським фотосетом з сином

Просто казка: щаслива Саніна в купальнику зачарувала райським фотосетом з сином

Просто казка: щаслива Саніна в купальнику зачарувала райським фотосетом з сином

Просто казка: щаслива Саніна в купальнику зачарувала райським фотосетом з сином

Юлія Саніна з сином побувала в океанаріумі (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Я можу показати тобі весь світ", - підписала Юлія видовищне фото з сином на тлі величезного акваріума з синім атмосферним підсвічуванням.

Просто казка: щаслива Саніна в купальнику зачарувала райським фотосетом з сином

Юлія Саніна поділилася атмосферних фото з океанаріуму (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Нагадаємо, що раніше Юлія Саніна зізналася, чому насправді відмовилася від кубка переможця проекту "Танці з зірками" з рук Санти Дімопулос.

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