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Просто захват: Олена Шоптенко показала, як носити самий трендовий костюм цієї осені

Новость на русском → Неділя 01 листопада 2020 16:45
Просто захват: Олена Шоптенко показала, як носити самий трендовий костюм цієї осені Олена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko/)
Автор: Lite

Хореограф захопила мережа красою

Олена Шоптенко, яка не так давно покинула шоу "Танці з зірками 2020", не втрачає зв'язку з шанувальниками. У хореографа знаходиться час радувати їх знімками в своєму мікроблозі. Наприклад, нещодавно Альона запостила знімок в ультракоротких шортиках і бежевому свитшоті, чим викликала бурю емоцій серед фоловерів.

А ще Олена - людина з тонкою душевною організацією, яка вміє знаходити радощі життя і приводи посміхнутися кожен день. Наприклад, танцюриска нагадала своїм фоловерам, щоб не забули помилуватися, яка красива осінь навколо нас. Правда, для цього потрібно трохи сповільнитися, підкреслила хореограф.

Олена проілюструвала свої слова шикарними осінніми знімками: на одному вона робить селфи, а на другому позує в трендовому брючному костюмі синього кольору на тлі осінньої природи. Широкі штани із завищеною талією піджаком-оверсайз на фігурі Олени виглядають просто чудово. Шоптенко доповнила образ стильної білою футболкою з принтом і білими кросівками.

Просто захват: Олена Шоптенко показала, як носити самий трендовий костюм цієї осеніПросто захват: Олена Шоптенко показала, як носити самий трендовий костюм цієї осені

Осінній цибуля від Олени Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko/)

"Зменшіть швидкість, щоб помітити, яка красива осінь нам дісталася в цьому році", - порадила Олена своїм фоловерам.

Фанати залишилися в захваті від знімків своєї улюблениці: "Альона, ви прекрасна", "Ну яка ж красуня", "Синій колір вам дуже йде!", "Просто захват!", - засипали компліментами зірку в коментарях.

Нагадаємо, що нещодавно Шоптенко захопила шанувальників натуральною красою: без макіяжу і укладання зірка виглядає просто чудово.

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