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Проста порада: Настя Каменських похвалилася підтягнутою фігурою і розповіла, як кайфувати від кожного тренування

Новость на русском → Субота 27 лютого 2021 12:59
Проста порада: Настя Каменських похвалилася підтягнутою фігурою і розповіла, як кайфувати від кожного тренування Настя Каменських instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Співачка Настя Каменських розповіла, що раніше вона страждала від нестачі мотивації в спорті, а вставати щоранку о 5 здавалося їй чимось немислимим. Але потім вона раптом відкрила для себе просту істину.

Своїми лайфхаками, як кайфувати від тренувань так само, як кайфує вона, Каменських поділилася в Instagram.

Настя поділилася знімком своєї підтягнутою фігури: у спортивному костюмі на тренажері співачка робить селфи.

"Чи бувало, що ви втомлювалися від спорту? У мене так було спочатку. Це зараз я кайфую від кожного тренування. А на перших порах було важко привчити себе прокидатися в 5-6 ранку, йти на пробіжку або робити вправи. Так ще й дотримуватися графіка харчування та меню", - зізналася Каменських.

Проста порада: Настя Каменських похвалилася підтягнутою фігурою і розповіла, як кайфувати від кожного тренування

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

Вона зізналася, що моменти, коли хотілося все закинути, траплялися раніше досить часто. Але потім вона змінила своє ставлення до спорту.

"Я прописала для самої себе всі переваги та його користь, налаштувала себе - і для мене це стало задоволенням і тим, що робить мене краще. Я помітила, як перезавантажується мозок після спорту, як він дає мені заряд енергії для інших справ і, звичайно, як в кращу сторону змінюється моє тіло", - розповіла Каменських.

За словами Насті, так і з'явився той самий настрій і мотивація, завдяки яким тепер Каменських тепер бадьоро встає з ліжка з радісною думкою, що нарешті позаймається спортом.

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