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Прості істини: топ-5 золотих правил зимового догляду від косметолога

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Четвер 02 грудня 2021 08:38
Прості істини: топ-5 золотих правил зимового догляду від косметолога Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

У холодну пору року шкірі потрібен особливий догляд, який кардинально відрізняється від весняно-літнього.

Косметолог Ольга Петруніна на сторінці в Instagram озвучила основні правила сезонного догляду за обличчям.

1.Перегляньте свій догляд

Восени ми міняємо літній плащ на пальто, взимку переодягаємося в теплий пуховик. Точно так необхідно і коригувати свій догляд. З настанням холодів у шкіри можуть з'явитися нові проблеми і завдання.

Прості істини: топ-5 золотих правил зимового догляду від косметолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сухість, стягнутість, лущення, бажання наситити шкіру, дати їй більше зволоження. Відповідно, догляд буде вибудовувати, враховуючи ці зміни.

2.Одна з головних завдань зимового догляду - захистити шкіру взимку від низьких температур, холодних вітрів, хуртовин та інших погодних особливостей.

Виходячи на вулицю, ми захищаємо наше тіло від холоду: одягаємо пуховики, тепле взуття, шапки, рукавички. А шкіру обличчя залишаємо відкритою. Вона приймає на себе всі удари зими. Тому шкіру ми будемо захищати кремом.

3. Зимовий обов'язковий догляд виглядає так:

Прості істини: топ-5 золотих правил зимового догляду від косметолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Щоденна база: умивалка-тонік-крем для повік-крем для обличчя
  • Раз на тиждень: пілінг + маска
  • 2-ой раз в тиждень: маска

4. Сироватка

Сироватка - не обов'язковий, але дуже бажаний продукт догляду. Буде добре, якщо ви додасте її в догляд. Сироватка результативно і цілеспрямовано працює з якоюсь вузькою завданням. Якщо ви відчуваєте, що шкірі мало зволоження - підключіть інтенсивно-зволожуючу сироватку.

Сироватку наносимо після тоніка. Даємо їй вбратися 2-3 хвилини. Потім закриваємо її кремом для обличчя.

5.Склад і текстури зимових засобів також будуть відрізнятися

Зима - ідеальний час для кислот, ретинолу, хімічних пілінгів. Але приймати рішення про їх включення в догляд повинен фахівець. Ніякого самопризначення. Також взимку ми переходимо на більш щільні текстури.

Нагадаємо, що раніше косметолог Євгенія Сєдіна розповіла, як правильно підібрати маску для обличчя.

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косметологія Догляд за обличчям Догляд за шкірою
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