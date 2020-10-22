ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Смажте мене: Володимир Остапчук знайшов оригінальний спосіб порозумітися з хейтерами

Новость на русском → Четвер 22 жовтня 2020 18:31
Смажте мене: Володимир Остапчук знайшов оригінальний спосіб порозумітися з хейтерами Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk/)
Автор: Lite

Ведучому набридли хейтерські нападки

Володимир Остапчук, який нещодавно одружився вдруге і зараз відпочиває зі своєю новоспеченою дружиною в Туреччині, схоже, втомився від хейта в свою сторону. Ведучий придумав спосіб примирення з недоброзичливцями, він запропонував... придумати про нього жарт і навіть пообіцяв заплатити найдотепнішому жартівникові.

Смажте мене: Володимир Остапчук знайшов оригінальний спосіб порозумітися з хейтерамиВолодимир Остапчук вирішив повеселитися (фото: instagram.com/vova_ostapchuk/)

"Мій пост для хейтеров. Любі мої, голубчики, хом'ячки мої, хейтеры, спасибі вам величезне! Ви так мені допомагаєте в житті, ви навіть не уявляєте!

Якби я кожен раз слухав ваші "поради", брав близько до серця "нічого не вийде", "та куди тобі", "ой, та хто він, такий-сякий", я б досі був преподом іноземних мов у УНУСе (це реальний ВУЗ в Умані), хоча моя мама точно була б задоволена. І тому я хочу, щоб ви всі разом "просмажили" Остапчука. Напиши жарт про мене (не просто - "ти г@вно", а саме жарт) та отримай 100 $!", - написав сведучий свої умови злісним фоловерам і навіть навів приклад, як це зробити, а ще уточнив, що бути хейтером, щоб "смажити" його, - зовсім необов'язково.

Шанувальники відразу ж почали писати свої жарти про улюбленого ведучого в секції коментарів.

Нагадаємо, що Володимир з радістю ділиться фото і відео з весілля, що тільки минуло і не приховує, що не може повірити власному щастю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу свадьба Володимир Остапчук ведущий
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Держава профінансує виготовлення української вакцини від COVID-19
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Держава профінансує виготовлення української вакцини від COVID-19