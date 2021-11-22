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У прозорій білизні і з крилами: "ангел" Дорофєєва звела з розуму чуттєвою сміливістю

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Понеділок 22 листопада 2021 11:51
У прозорій білизні і з крилами: "ангел" Дорофєєва звела з розуму чуттєвою сміливістю Надя Дорофєєва (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофєєва невпинно працює і радує своїх шанувальників. Нещодавно співачка повернулася з Єгипту, де перед концертом злягла з отруєнням - захід довелося перенести. Але артистка, на радість шанувальників, швидко поправилася і повернулася до плідної роботи. Вона взяла участь у записі концерту "Вечір прем'єр з Катею Осадчою" і підкорила появою в несподіваному образі.

В особистому Instagram- акаунті зірка запостила фото і відео, які дозволили розглянути "ангельський" лук в деталях.

Надя одягалася в мереживний прозорий корсет з підв'язками відтінку шампань, скомпонувала його асиметричною спідницею-міні, одягла на руки ажурні довгі мітенки і головною деталлю образу стали величезні пухнасті крила за спиною.

Окремо варто виділити макіяж Наді і яскраві акценти її лука. Скульптурне обличчя з темними губами, виразні очі з ніжним макіяжем і маленькими сухоцвітами на повіках. Також квіти були закріплені за допомогою пластира на щоці співачки і трохи вище коліна, невеликі бутони були у волоссі, надаючи образу Наді особливої зворушливості.

"Нічого святого", – залишила провокаційний підпис під кадрами Надя. "Залишай цей мейк назавжди", - попросив дружину під фото і відео Володимир Дантес.

У прозорій білизні і з крилами: &quot;ангел&quot; Дорофєєва звела з розуму чуттєвою сміливістю

Надя Дорофєєва підкорила "ангельським" образом (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

У коментарях шанувальники Наді не змогли стримати емоцій - вони прийшли в захват від одночасно сміливого і ніжного лука зірки, який встигли розглянути в найдрібніших деталях.

  • Красиво дуже
  • Богиня
  • Наш ангел, наша улюблена принцеса
  • Не можу відірвати очей від такої краси
  • Надя, цей образ нагадав мені фею з мультика
  • Дуже гарне вбрання і макіяж кайф
  • Витвір мистецтва
  • Образ шикарний
  • Ну як можна бути такою ідеальною і сильно красивою?

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва зізналася у своїх комплексах.

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Надя Дорофеєва
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