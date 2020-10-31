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У прозорому боді і з Дракулою: Каменських з Потапом розбурхали яскравими образами на Хеллоуїн

Новость на русском → Субота 31 жовтня 2020 18:15
У прозорому боді і з Дракулою: Каменських з Потапом розбурхали яскравими образами на Хеллоуїн Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Парочка влаштувала ефектний святковий фотосет

Настя Каменських і Потап регулярно радують шанувальником цікавим контентом в соцмережах. Парока не змогла обійти увагою найстрашніше свято року – Хелловін і, звичайно ж, грунтовно підготувалася. Репер і співачка вибрали ефектні образи і костюми – Потап став Дракулою, а Настя – Санта Муерте.

Парочка опублікувала яскравий фотосет в Instagram. Настя з'явилася в прозорому боді та шовковому халаті, на голові – об'ємний яскравий вінок з квітами та вуаллю і відповідний образу макіяж. Потап приміряв на себе образ Дракули – з іклами і кривавими патьоками на губах, в капелюсі-циліндрі і мантії.

У прозорому боді і з Дракулою: Каменських з Потапом розбурхали яскравими образами на Хеллоуїн

У прозорому боді і з Дракулою: Каменських з Потапом розбурхали яскравими образами на Хеллоуїн

У прозорому боді і з Дракулою: Каменських з Потапом розбурхали яскравими образами на Хеллоуїн

Потап і Настя показали ефектні образи на Хеллоуїн (фото: instagram.com/kamenskux)

У підпису до "страшних" фото співачка побажала шанувальникам щасливого Хеллоуїна і попросила їх показати свої святкові образи. Фолловери зірки скупали ефектну і артистичну парочку в компліментах.

  • Настя дуже органічна в цьому образі, красуня
  • Прикольні
  • Класні
  • Класна пара. Настя прям неймовірно красива і сексуальна
  • Класна парочка. Дракула вогонь
  • Яка чудова хелловінська сімейна вечірка
  • Фотки шедевр
  • Круті образи
  • Сексі парочка. Містер і місіс Хеллоуїн
  • Красені

До речі, Настя показала, як "кинула" ножа в голову Потапу-Дракулы. Кумедне відео розвеселило мережу.

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