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У прозорому вбранні і крихітному бікіні: Дорофєєва викликала фурор в мережі фото з Туреччини

Новость на русском →
Туреччина, Четвер 30 вересня 2021 14:38
У прозорому вбранні і крихітному бікіні: Дорофєєва викликала фурор в мережі фото з Туреччини Надя Дорофєєва (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофєєва не сидить на місці – дівчина активно розвиває кар'єру і її сольний старт мав приголомшливий успіх. Зірка гастролює зі своєю командою, збирає зали і радує шанувальників. Часу на відпочинок у неї практично не залишається, але вона зуміла вирватися з чоловіком Володимиром Дантесом в кінці серпня в сонячну Туреччину, де її чекали безтурботність і релакс.

Зараз Надя повернулася на курорт, але тільки з іншою метою – на гастролі. Вона поділилася яскравими фото в концертному вбранні і зі своєю командою в Instagram.

Співачка позує в оригінальному і відвертому аутфіті - під прозорою тканиною топа і брюк можна розглянути ліф і трусики з високою пасадкою. Артистка накинула на верх картату сорочку, яку пізніше зняла. Вона красиво уклала волосся в об'ємну зачіску з природними локонами і віддала перевагу натуральному макіяжу, який підкреслив її красу.

"Обожнюю наші турецькі гастролі і обожнюю свою команду", - написала щаслива співачка.

У прозорому вбранні і крихітному бікіні: Дорофєєва викликала фурор в мережі фото з Туреччини

У прозорому вбранні і крихітному бікіні: Дорофєєва викликала фурор в мережі фото з Туреччини

Надя Дорофєєва показала відвертий сценічний костюм (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники захопилися стильною і працьовитою командою артистки, а її задарували компліментами.

  • Які ви всі стильні і красиві
  • Ну вогонь же. Крутишка
  • Розкішна
  • Красуня
  • Яка ти красуня
  • Як завжди, красива і чарівна
  • Надя ми вас любимо! Красива, ніжна, талановита
  • Пантера

Розділі "сторіс" Надя показала парочку гарячих знімків в бікіні і продемонструвала точені форми.

У прозорому вбранні і крихітному бікіні: Дорофєєва викликала фурор в мережі фото з Туреччини

У прозорому вбранні і крихітному бікіні: Дорофєєва викликала фурор в мережі фото з Туреччини

Надя Дорофєєва посвітила пружними сідницями (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що раніше Володимир Дантес розповів про бонус тривалих міцних стосунків в парі.

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Надя Дорофеєва
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