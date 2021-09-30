У прозорому вбранні і крихітному бікіні: Дорофєєва викликала фурор в мережі фото з Туреччини

Надя Дорофєєва не сидить на місці – дівчина активно розвиває кар'єру і її сольний старт мав приголомшливий успіх. Зірка гастролює зі своєю командою, збирає зали і радує шанувальників. Часу на відпочинок у неї практично не залишається, але вона зуміла вирватися з чоловіком Володимиром Дантесом в кінці серпня в сонячну Туреччину, де її чекали безтурботність і релакс .

Зараз Надя повернулася на курорт, але тільки з іншою метою – на гастролі. Вона поділилася яскравими фото в концертному вбранні і зі своєю командою в Instagram .

Співачка позує в оригінальному і відвертому аутфіті - під прозорою тканиною топа і брюк можна розглянути ліф і трусики з високою пасадкою. Артистка накинула на верх картату сорочку, яку пізніше зняла. Вона красиво уклала волосся в об'ємну зачіску з природними локонами і віддала перевагу натуральному макіяжу, який підкреслив її красу.

"Обожнюю наші турецькі гастролі і обожнюю свою команду", - написала щаслива співачка.

Надя Дорофєєва показала відвертий сценічний костюм (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники захопилися стильною і працьовитою командою артистки, а її задарували компліментами.

Які ви всі стильні і красиві

Ну вогонь же. Крутишка

Розкішна

Красуня

Яка ти красуня

Як завжди, красива і чарівна

Надя ми вас любимо! Красива, ніжна, талановита

Пантера

Розділі "сторіс" Надя показала парочку гарячих знімків в бікіні і продемонструвала точені форми.

Надя Дорофєєва посвітила пружними сідницями (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)