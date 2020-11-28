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У прозорій сукні і шкіряних ботфортах: спокуслива Каменських захопила жарким образом

Новость на русском → Субота 28 листопада 2020 11:02
У прозорій сукні і шкіряних ботфортах: спокуслива Каменських захопила жарким образом Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка поділилася гарячим фотосетом в образах з нової відеороботи

Настя Каменських, нарешті, представила довгоочікуваний кліп на інтимну пісню-зізнання Vibe, в якому знялася разом з коханим чоловіком Потапом. Співачка змінила відразу кілька вражаючих спокусливих образів і обпекла шанувальників ніжністю і пристрастю, оголивши душу. Менш, ніж за добу відео зібрало близько 980 000 переглядів на YouTube і схвальних коментарів. Настя подякувала фанам за високу оцінку її творчості і опублікувала в Instagram гарячі фотосети в образах з кліпу.

Зірка зображена в довгій сріблятій прозорій вечірній сукні з екстремальним розрізом до стегна і високих шкіряних ботфортах-панчохах. На верх вона накинула косуху. Крізь тонку тканину вбрання можна розглянути її хвилюючі вигини. Зачіска – улюблені шанувальниками дрібні кучері, які утворили густу об'ємну копицю.

У прозорій сукні і шкіряних ботфортах: спокуслива Каменських захопила жарким образом

У прозорій сукні і шкіряних ботфортах: спокуслива Каменських захопила жарким образом

Настя Каменських з прозорій сукні показала спокусливі форми (фото: instagram.com/kamenskux)

"В Vibe я повністю відкрилася вам і розповіла свою історію", – зізналася зірка і подякувала всім, хто оцінив її душевне пісенне зізнання.

На інших кадрах Настя демонструє більш спокусливий і відвертий образ. Блискуче міні без бретелей, укладене у великі локони волосся, босоніжки на шпильці з тонкими ремінцями, прикрашениі камінням – ефектний образ підкріплений не менш привабливими і млосними позами. Місце зйомки – напівтемна кімната, що додає і без того пікантними фото особливий шарм.

У прозорій сукні і шкіряних ботфортах: спокуслива Каменських захопила жарким образом

У прозорій сукні і шкіряних ботфортах: спокуслива Каменських захопила жарким образом

У прозорій сукні і шкіряних ботфортах: спокуслива Каменських захопила жарким образом

У прозорій сукні і шкіряних ботфортах: спокуслива Каменських захопила жарким образом

Настя продемонструвала спекотний браз з нового відео на пісню Vibe (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала ефектний лук у прозорому топі і шкіряних шортиках.

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