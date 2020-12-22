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В прозорій блузі і брюках хакі: Ешлі Грем блиснула пишними формами в зухвалому зимовому аутфіті

Новость на русском → Вівторок 22 грудня 2020 17:27
В прозорій блузі і брюках хакі: Ешлі Грем блиснула пишними формами в зухвалому зимовому аутфіті Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем не втомлюється дивувати мережу своїми стильними образами. Модель показала, що взимку вона також не має наміру відмовлятися від спокусливих речей. Новий аутфіт пишнотілої моделі склали костюм відтінки хакі: довга куртка і штани з накладними кишенями в дусі сафарі. А пікантну нотку луку надала напівпрозора блузка, під якою виднілася чорна нижня білизна і пишні форми американської моделі. Завершували образ черевики на низькому ходу.

В прозорій блузі і брюках хакі: Ешлі Грем блиснула пишними формами в зухвалому зимовому аутфітіВ прозорій блузі і брюках хакі: Ешлі Грем блиснула пишними формами в зухвалому зимовому аутфітіВ прозорій блузі і брюках хакі: Ешлі Грем блиснула пишними формами в зухвалому зимовому аутфітіВ прозорій блузі і брюках хакі: Ешлі Грем блиснула пишними формами в зухвалому зимовому аутфітіВ прозорій блузі і брюках хакі: Ешлі Грем блиснула пишними формами в зухвалому зимовому аутфітіЕшлі в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі виклала в мережу відразу кілька фото з різних ракурсів, щоб показати себе з усіх сторін. Вона грає посеред свого двору в сніжки, веселиться і приймає спокусливі пози. Легкий макіяж і проста укладка з розпущеним волоссям зробили образ красуні стильним і свіжим.

Життєрадісний пост вона підписала, використовуючи зимові символи сніговичка, сніжинки і ялинки. Позитивні і вельми спокусливі кадри, як завжди, зібрали максимум компліментів. Фанати зізнаються, що Ешлі для них найкрасивіша на планеті. І що вони мріють вміти так себе приймати.

Раніше ми писали, що Ешлі продемонструвала швидкий макіяж для зимових вечірок.

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