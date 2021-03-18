ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В прозорій блузі та екстраміні: зухвала Каменських в рожевому Кадилаку влаштувала парад сміливих луків

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 13:25
В прозорій блузі та екстраміні: зухвала Каменських в рожевому Кадилаку влаштувала парад сміливих луків Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменських презентувала кліп на новий хіт "Девочки Рулят". Відео знімали більше доби, сама співачка зізнавалася, що зважилася ради нової роботи на б'юті-експеримент і наростила дуже довгі нігті, але походити з таким манікюром її вистачило лише 4 дні. Тепер Настя показала повністю кліп на запальний трек і з'явилася на екрані в сміливих образах.

Відео опубліковане на YouTube-каналі зірки NKofficial.

У кліпі зірка змінила відразу кілька яскравих образів. Вона постала в спортивному луці – вільній блакитній футболці і срібних велосипедках. В авто артистка сидить в більш сміливому аутфіті – повністю прозора водолазка і лакові трендові штани. Також Настю можна побачити в пікантному міні і гетрах. В "салон краси" вона вирушила в бірюзовому луці – сукня в білизняному стилі, прозора фатиновая накидка-халат з пір'ям і човники.

Настя зізналася, що у відео вона хотіла створити атмосферу "жіночої банди", "дівочої тусовки", "всесвіту дівчаток".

"У нас вийшло зіставити дві радикально різні концепції - жіночий світ у рожевих тонах у поєднанні з зухвалим і самовпевненим поведінкою дівчаток в кадрі. В результаті ми зняли жіночий маніфест 2021 року і крутий вайб для всіх дівчат", - похизувалася результатами зірка.

В прозорій блузі та екстраміні: зухвала Каменських в рожевому Кадилаку влаштувала парад сміливих луків

В прозорій блузі та екстраміні: зухвала Каменських в рожевому Кадилаку влаштувала парад сміливих луків

В прозорій блузі та екстраміні: зухвала Каменських в рожевому Кадилаку влаштувала парад сміливих луків

В прозорій блузі та екстраміні: зухвала Каменських в рожевому Кадилаку влаштувала парад сміливих луків

Настя показала соковиті образи з 2000-х (фото: прес-служба співачки)

До речі, спеціально для кліпу за 2 дні до зйомок у павільйон доставили рожевий Кадилак. "Під замовлення в майстерні для одного кадру ми робили кран, який дозволяв нам проїхати у вікно і міг створити обертання, які бачимо в кліпі", - розкрила секрет видовищного кадру співачка.

У кліпі Насті знялися її зіркові подружки - Леся Нікітюк, Даша Астаф'єва, дизайнер Ганна Завгородня і блогер-мільйонник Таня Парфильєва.

Яскраві дівчата немов зійшли з обкладинок модних журналів початку 2000-х. Вони красувалися у кадрі в трендових кольорах, зухвалих міні, на підборах і з пишними зачісками, які знову увійшли в моду.

Настя Каменських показала "всесвіт дівчат" у новому кліпі

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських без косметики порушила свою дієту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Настя Каменських Леся Нікітюк Даша Астаф'єва
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Києві - жорсткий карантин: що працюватиме, а що закриють повністю (список)
У Києві - жорсткий карантин: що працюватиме, а що закриють повністю (список)