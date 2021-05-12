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Прозорий топ і міні-спідниця: Кім Кардашьян блиснула формами в зухвалому вбранні

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США, Середа 12 травня 2021 19:34
Прозорий топ і міні-спідниця: Кім Кардашьян блиснула формами в зухвалому вбранні Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян обожнює стильні вбрання. А ще більше - спокусливі. На них вона робить акцент, щоб підкреслити своє знамените тіло.

Кілька годин тому вона показала новий спокусливий образ.

Кім Кардашьян позує в топі з сітки, під яким видно крихітний бюстгальтер, а також міні-спідниці з принтом хакі. Гарячий образ від Prada вона приміряла у себе вдома. А тому взуття та аксесуари не стала підібирати. Кім стоїть на тлі стіни боса, без макіяжу і з розпущеним волоссям. При цьому виглядає хоч і просто, але неймовірно спокусливо.

Прозорий топ і міні-спідниця: Кім Кардашьян блиснула формами в зухвалому вбранніПрозорий топ і міні-спідниця: Кім Кардашьян блиснула формами в зухвалому вбранніКім Кардашьян обожнює спокусливі вбрання (фото: instagram.com/kimkardashian)

Реакція мережі не змусила себе чекати. "Кім, це бомба", "Дуже класна", "Це обличчя, о боже! Ти просто королева", - пишуть їй фанати.

Нагадаємо, Кім зараз переживає непростий період, пов'язаний з розлученням. Але за чутками, зірка вже трішки оговталася і повернулася до ритму свого життя. Вона з головою занурилася в бізнес - нещодавно разом з молодшою сестрою Кендалл Дженнер вони випустили черговий аромат KKW Fragrance.

А ще багатодітна мама не відмовляє собі в задоволенні постити відверті фото в купальниках. І навіть подумує про побачення.

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