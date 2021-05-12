Прозорий топ і міні-спідниця: Кім Кардашьян блиснула формами в зухвалому вбранні

Кім Кардашьян обожнює стильні вбрання. А ще більше - спокусливі. На них вона робить акцент, щоб підкреслити своє знамените тіло.

Кім Кардашьян позує в топі з сітки, під яким видно крихітний бюстгальтер, а також міні-спідниці з принтом хакі. Гарячий образ від Prada вона приміряла у себе вдома. А тому взуття та аксесуари не стала підібирати. Кім стоїть на тлі стіни боса, без макіяжу і з розпущеним волоссям. При цьому виглядає хоч і просто, але неймовірно спокусливо.

Кім Кардашьян обожнює спокусливі вбрання (фото: instagram.com/kimkardashian)

Реакція мережі не змусила себе чекати. "Кім, це бомба", "Дуже класна", "Це обличчя, о боже! Ти просто королева", - пишуть їй фанати.

Нагадаємо, Кім зараз переживає непростий період, пов'язаний з розлученням. Але за чутками, зірка вже трішки оговталася і повернулася до ритму свого життя. Вона з головою занурилася в бізнес - нещодавно разом з молодшою сестрою Кендалл Дженнер вони випустили черговий аромат KKW Fragrance.