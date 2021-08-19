ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Прямо на ліжку": спокусливий екс- "неАнгел" Вікторія в бікіні дала цінну пораду

Новость на русском →
Албанія, Четвер 19 серпня 2021 16:44
"Прямо на ліжку": спокусливий екс- "неАнгел" Вікторія в бікіні дала цінну пораду Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Автор: Styler

Екс-учасниця дуету НеАнгели, а зараз сольна співачка Вікторія Смеюха відпочиває в Сонячній Албанії. Вона ретельно вигулює купальники, які дозволяють шанувальникам в деталях оцінити її ідеальні форми. Артистка із задоволенням ділиться новими знімками з відпустки, а також власними думками і життєвими висновками, які близькі кожному.

На нових пляжних кадрах в Instagram Вікторія відображена в молочному бондо, що підкреслив її точену фігуру.

Вона доповнила розслаблений пляжний образ крислатим капелюхом. Дівчина вважала за краще обійтися без макіяжу.

"Прокидаючись вранці, потягніться і посміхніться і прямо в ліжку подумайте, кому ви сьогодні вдячні, хто робить Вас і ваше життя кращим!"- дала цінну пораду для позитивного настрою на весь день співачка.

&quot;Прямо на ліжку&quot;: спокусливий екс- &quot;неАнгел&quot; Вікторія в бікіні дала цінну пораду

&quot;Прямо на ліжку&quot;: спокусливий екс- &quot;неАнгел&quot; Вікторія в бікіні дала цінну пораду

&quot;Прямо на ліжку&quot;: спокусливий екс- &quot;неАнгел&quot; Вікторія в бікіні дала цінну пораду

Вікторія Смеюха в бікіні показала витончену фігуру (фото: instagram.com/vikanablack)

"Я помітила, що люди більш розташовані спілкуватися і піти назустріч тим, хто вміє помічати приємні дрібниці і дякувати за них. І це абсолютно не залежить від конкретних обставин. Такі прості, але щирі, кроки роблять вас набагато привабливішими в очах інших і розширюють ваші перспективи", - запевнила Віка.

"Вже доведено, що вдячність нас змінює навіть на біохімічному рівні, покращуючи роботу гормональної системи. А гормони - це те, що визначає наше все - і самопочуття, і зовнішній вигляд і т.д", - навела незаперечні доводи дівчина.

&quot;Прямо на ліжку&quot;: спокусливий екс- &quot;неАнгел&quot; Вікторія в бікіні дала цінну пораду

Вікторія Смеюха поділилася гарячими кадрами з Албанії (фото: instagram.com/vikanablack)

Шанувальники підтримали Вікторію в її переконаннях і поглядах, а також не втрималися і засипали компліментами.

  • Чарівна
  • Красотулька
  • Шикарна
  • Ви чарівні
  • Неперевершена, красива
  • Милашка, сексі, чарівна!
  • Красуня, красива жінка. Вікторія, ви чудово виглядаєте
  • Фігура - гітара
  • Гарна, дуже гарна! Куди женихи дивляться?
  • Віка, ти просто богиня

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська і Вікторія Смеюха показали свою теплу зустріч після 15 років спільної роботи в одній групі.

Читайте LITE в Google News
Віка Смеюха НеАнгелы
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Яблучний Спас 2021: щиросердечні вітання і красиві листівки
Яблучний Спас 2021: щиросердечні вітання і красиві листівки