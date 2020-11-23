Ховав свій талант: 50-річний Горбунов вперше виступив на "Танцях з зірками" і викликав фурор

Юрій Горбунов на "Танцях з зірками" закружляв Надію Мейхер у квікстепі

"Танці з зірками" у півфіналі вперше вивели на паркет ведучих шоу. Для 50-річного Юрія Горбунова танець став дебютом на проекті. І телеведучий не розчарував глядача, показавши, що він у відмінній формі.

Горбунов приєднався до пари Надії Мейхер і Кирила Васюка. Вони станцювали квікстеп в гумористичному номері під пісню "В небі канареєчка літає"з к/ф "За двома зайцями".

Екс-"ВІА Гра" перевтілилася в образ Проні Прокопівни, і її намагалися спокусити відразу два Голохвастова - партнер Кирило Васюк і Юрій Горбунов.

Героїня Мейхер розгубилася, побачивши, що у неї відразу два кавалери. Причому герой Горбунова не соромлячись, поклав руку партнерці нижче талії.

В кінці номера партнери навіть "побилися" за Надію Мейхер.

Юрій Горбунов, Надія Мейхер і Кирило Васюк (відео: YouTube/Танці з зірками)

У коментарях до відео фани шоу висловлюють масу компліментів, як номером, так і прихованим талантам Горбунова:

"Бравіссімо! Шикарнейший танець. Море задоволення від номера. Юрій Горбунов виявляється ще той танцюрист. Скромно приховував такий талант.

Якщо Горбунов танцює, заради цього варто було дивитися танці.

Дякую за чудовий настрій! Акторська гра на найвищому рівні, все було атмосферно! Юра куди краще станцював, ніж Вишняков минулого ефіру!

Горбунову - браво! Не очікувала від Юри такої легкості в танці.

Номер класний! Горбунов виявляється танцюрист!"

Нагадаємо, що в півфіналі "Танців з зірками" брали участь три пари: Надія Мейхер і Кирило Васюк, Юлія Саніна і Діма Жук, Санта Дімопулос і Макс Леонов. Судді вирішили, що всі три пари пройдуть у суперфінал.

Зазначимо, що танець Тіни Кароль, яка вийшла вперше за 15 років на паркет "Танців з зірками", викликав неймовірний шквал захоплення. Співачка і ведуча приєдналася до пари Юлії Саніної і Діми Жука, затьмаривши всіх учасниць.