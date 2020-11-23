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Ховав свій талант: 50-річний Горбунов вперше виступив на "Танцях з зірками" і викликав фурор

Новость на русском → Понеділок 23 листопада 2020 10:50
Ховав свій талант: 50-річний Горбунов вперше виступив на "Танцях з зірками" і викликав фурор Юрій Горбунов та Надія Мейхер (скрін відео)
Автор: Світлана Мащенко

Юрій Горбунов на "Танцях з зірками" закружляв Надію Мейхер у квікстепі

"Танці з зірками" у півфіналі вперше вивели на паркет ведучих шоу. Для 50-річного Юрія Горбунова танець став дебютом на проекті. І телеведучий не розчарував глядача, показавши, що він у відмінній формі.

Горбунов приєднався до пари Надії Мейхер і Кирила Васюка. Вони станцювали квікстеп в гумористичному номері під пісню "В небі канареєчка літає"з к/ф "За двома зайцями".

Екс-"ВІА Гра" перевтілилася в образ Проні Прокопівни, і її намагалися спокусити відразу два Голохвастова - партнер Кирило Васюк і Юрій Горбунов.

Героїня Мейхер розгубилася, побачивши, що у неї відразу два кавалери. Причому герой Горбунова не соромлячись, поклав руку партнерці нижче талії.

В кінці номера партнери навіть "побилися" за Надію Мейхер.

Юрій Горбунов, Надія Мейхер і Кирило Васюк (відео: YouTube/Танці з зірками)

У коментарях до відео фани шоу висловлюють масу компліментів, як номером, так і прихованим талантам Горбунова:

  • "Бравіссімо! Шикарнейший танець. Море задоволення від номера. Юрій Горбунов виявляється ще той танцюрист. Скромно приховував такий талант.
  • Якщо Горбунов танцює, заради цього варто було дивитися танці.
  • Дякую за чудовий настрій! Акторська гра на найвищому рівні, все було атмосферно! Юра куди краще станцював, ніж Вишняков минулого ефіру!
  • Горбунову - браво! Не очікувала від Юри такої легкості в танці.
  • Номер класний! Горбунов виявляється танцюрист!"

Нагадаємо, що в півфіналі "Танців з зірками" брали участь три пари: Надія Мейхер і Кирило Васюк, Юлія Саніна і Діма Жук, Санта Дімопулос і Макс Леонов. Судді вирішили, що всі три пари пройдуть у суперфінал.

Зазначимо, що танець Тіни Кароль, яка вийшла вперше за 15 років на паркет "Танців з зірками", викликав неймовірний шквал захоплення. Співачка і ведуча приєдналася до пари Юлії Саніної і Діми Жука, затьмаривши всіх учасниць.

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