То чи псих, то прибулець: Нікітюк оригінально висловилася про Фреймут і повернення на Танці з зірками

Леся незвино охарактерозоавала свою колегу

Леся Нікітюк давно здобула всенародну любов завдяки фірмовому почуттю гумору і вмінню завжди залишатися безпосередньою, а також влучно жартувати над іншими і посміятися над собою. Не дарма під час участі в "Танцях з зірками 2018" численна армія шанувальників допомогла "Богині ламінату" потрапити у фінал проекту. Тепер же Леді Ле готова тріумфально повернутися на головний паркет країни заради спільного номера з ... Ольгою Фреймут.

Дев'ятий прямий ефір Танців з зірками 2020 ознаменується беспрецидентною подією – поверненням зірок-уасников минулих сезонів. Так, в Instagram Леся оригінально повідомила про новий танцювальний тандем з ведучою, якій дісталася неабияка порція критики від суддів не менше, ніж у свій час самій Леді Ле.

Леся уточнила, то їй запропонували повторно взяти участь у шоу за три дні до прямого ефіру, але вона погодилася, не роздумуючи, адже Леді Ле запропонували станцювати в парі з Ольгою Фреймут та Іллею Падзіна.

Леся Нікітюк готова повернуться на головний паркет країни (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"- Леся що ти танцюєш з Фреймут? Серйозно?

- Леся вона ж дерев'яна... Танцюй з Сантою, або Мейхер!

Ловіть відповідь.

...Я не вагалася, бо погодьтеся... Фреймут - це персонаж number 1 в шоу Танці з зірками, за нею цікаво спостерігати і у неї купа історій... Вона дивна, скандальна, завжди чомусь бліда як ніби після електрофорезу. Відкрию секрет, мені подобаються такі персонажі! Вона чи то псих, чи то прибулець, я взагалі сумнівалася, що вона існує. Тому поспілкуюся, потанцюю і розповім, яка вона насправді", - пообіцяла Леся.

Прихильники Леді Ле позитивно відреагували на несподівану новину. До речі, зіркове тріо станцює пристрасну румбу.

Леся, якщо чесно, - є інші персонажі, які набагато краще танцюють вас.. Але, але вони не краще за вас, ви кращі. Тому голосую за вашу пару

Буде цікаво поспостерігати за вами

Така ж крейзі як і ти. Чекаємо!

Леся, однозначно, Фреймут дуже цікавий персонаж! Я думаю, що Ви один одному сподобалися і будете корисні. До речі, Вам дуже до лиця лавандовий колір

Леся, Танці з Фреймут це буде щось

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк розповіла про депресію і проблеми з вагою через популярний проект.