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Моє пташеня: дружина Павлика зворушила ніжним фото на відпочинку з сином

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Мукачеве, Субота 17 липня 2021 15:21
Моє пташеня: дружина Павлика зворушила ніжним фото на відпочинку з сином Катерина Репяхова та Віктор Павлік з сином (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Марина Настевич

27-річна дружина українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова зворушила мережу ніжним фото з новонародженим сином Мішею, який з'явився на світ 15 червня. Зараз вона з малюком і своєю мамою відпочиває на Закарпатті, де і зробила милий знімок.

Трепетний кадр з синочком молода мама розмістила у себе в Instagram.

Катерина позувала на тлі зеленого саду в світлих брюках і накидці з квітковим принтом, а також чарівному капелюшку. На руках дівчина тримає маленького Михайла і ніжно притискає його до себе, щасливо посміхаючись.

"Моє пташеня в Мукачеві. Мій маленький мандрівник", - підписала милий знімок Репяхова.

Моє пташеня: дружина Павлика зворушила ніжним фото на відпочинку з сином

Катерина Репяхова розчулила ніжним кадром з місячним сином (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, що дружина Павлика ще до пологів вирішила, що через місяць після народження дитини відправиться з ним у подорож Україною - таким чином вона хоче уникнути післяпологової депресії.

Користувачі мережі бажають Каті гарного відпочинку і відзначають, що малюк Міша вже помітно підріс.

  • Катюшка, спокійного відпочинку
  • Катюша, таке щастя у Вас в руках, цілий всесвіт
  • Материнство вам до лиця
  • Такі милі
  • Гарного Вам відпочинку
  • Здоров'я вам
  • О, Як Михасик підріс!
  • Як підріс
  • Катюша, Вам личить материнство
  • Катя, прекрасного Вам відпочинку!
  • Щастячка Вам

Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павлика розповіла про перший місяць синочка Михайла і його досягнення.

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