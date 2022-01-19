ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Намагалася відучити: Кеті Перрі розповіла, яка звичка Орландо Блума зводить її з розуму

Новость на русском →
Середа 19 січня 2022 10:46
Намагалася відучити: Кеті Перрі розповіла, яка звичка Орландо Блума зводить її з розуму Кеті Перрі та Орландо Блум (Getty Images)
Автор: Марина Настевич

Американська співачка Кеті Перрі розкрила звичку свого нареченого, актора Орландо Блума, яка жахливо її дратує.

Артистка зробила визнання в рамках шоу Heart Breakfast з Джеймі Тікстон і Амандою Холден.

Під час ефіру ведучі попросили зірку швидко назвати найгіршу звичку її знаменитого нареченого.

"Орландо любить користуватися зубною ниткою, про що, на жаль, багато хто забуває, тому у нього такі чудові зуби", - відповіла 37-річна Кеті.

Здавалося б, нічого прямо жахливого, однак проблема Перрі зі звичкою Блума полягає в тому, що він залишає свою нитку всюди.

"На моїй стороні ліжка, в машині, на кухонному столі. Я постійно кажу йому, що існують сміттєві відра", - поскаржилася співачка.

Намагалася відучити: Кеті Перрі розповіла, яка звичка Орландо Блума зводить її з розуму

Кеті зізналася, яка поведінка коханого її жахливо бісить (фото: instagram.com/katyperry)

Ведучий шоу запропонував артистці самій привчити Орландо до викидання зубної нитки.

"Я зробила все, що могла", - жартома відповіла Кеті.

Нагадаємо, Кеті Перрі і Орландо Блум стали батьками в серпні 2020 року. Малятко, яке стало першою дитиною для співачки і другим для актора, назвали Дейзі Дав. Нещодавно в мережі з'явилися фото, на яких можна добре розглянути обличчя дівчинки - маму з дитиною застали під час прогулянки по Лос-Анджелесу.

45-річний Блум також виховує 11-річного сина Флінна від моделі Міранди Керр. Весілля вони з Перрі поки відклали через пандемію.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну повернуться 15-градусні морози: де буде найхолодніше
В Україну повернуться 15-градусні морози: де буде найхолодніше