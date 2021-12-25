"Намагалися підлаштувати, ніби я зраджу чоловікові": відома українська актриса зізналася в погрозах від фанатів

"Найпершого такого "фаната" я отримала ще в студентські роки… Я тоді співала в реп-гурті... А десь на другому курсі я виграла "Караоке на Майдані", потім Кондратюк покликав нас до себе в шоу – і ось після цього почалася вся ця дивна штука з фанатами".

Ірина розповідає, що вже тоді у неї була дуже настирлива прихильниця, яка переслідувала Хоменко, ходила на усі концерти і виступи КВН, у яких Іра брала участь. Фанатка дарувала багато подарунків і гучно висловлювала своє захоплення.

"Для неї було дуже важливим спілкування зі мною. Вона мені постійно дарувала подарунки, квіти, хоча я була проти цього, бо на той момент дівчинка ще вчилася в школі, і гроші, які вона мала, їй давали батьки. А вона їх витрачала на мене. Я вважала, що це неправильно, нерозумно, але вона, тим не менш, мене не слухала. Писала під вікнами зізнання і приємні слова: "Ірочка – ти найкраща!", "Ірочка, ми тебе кохаємо".

Я думала, що це притаманно лише чоловікам, які завойовують дівчат, але вона висловлювала свій щирий прояв любові. Але трошки фанатичний, і це мене відштовхувало. Хоча, я розуміла, що треба з нею спілкуватися, дружити, і тоді все буде ок".

Із появою соціальних мереж уваги ставало все більше. Спочатку у рідній Боярці, де Ірина стала дуже популярною, а з часів «Мамахохотала» – по всій Україні. І разом із приємними повідомленнями і побажаннями надходило усе більше не зовсім адекватних.

"Почали приходити як гарні повідомлення, у стилі: «ти красуня, ти прекрасна, давай познайомимось, давай сходимо туди-сюди», так і протилежні. Писали: «ти кончена, ти погана".

А були і по-справжньому страшні моменти в мене в житті. Наприклад, люди дізнавалися, де я живу, надсилали мені квіти. Ніби приємно, якби не "але".

На той момент, я жила із своїм теперішнім чоловіком, як хлопець та дівчина. І разом із квітами надсилали листи, в яких дякували "за прекрасну вечерю", "ніч", "день". Виглядало це, наче я зраджую чоловіка, начебто в мене є коханець.

Благо, в мене розумний чоловік, і він на той момент розумів, що це фігня повна. Тож прекрасно, що між нами є довіра, бо подумати можна було всяке. До речі,одного разу цей фанат прорахувався, написавши, що "вчора був фантастичний вечір, ти була неперевершена, я тебе ще більше люблю, Іруся". Але в ті дні ми були з чоловіком взагалі в іншому місті".

Пізніше у Ірини з’явився проект, де вона була ведучою. І тоді ж з’явилося ледь не сталкерство.

"Почався взагалі повноцінний трешняк, мені в день надходило понад сотню повідомлень. Із них 70 % були хорошими – мене хвалили, жаліли, казали, що я молодець і підтримували. Були шанувальники, які мене запрошували і на гелікоптері покататись, і поїхати з ними у відпустку, і ще, і ще. Рада була їх читати. Але були і по-справжньому стрьомні.

Був один шанувальник, я його блокувала, але він разів десять створював нові контакти. Писав мені, дзвонив у соціальні мережі. Він надсилав мені мої фото, де я з Дамирчиком (Дамир – син Ірини). Я багато з ним викладаю фотографій. І цей шанувальник надсилав мені фото, де прифотошоплював / доклеював себе до фотографій моїх з сином і писав: "Мы счастливая семья… Мы отдыхаем там-то и там-то…".

Мені було дуже неприємно, я його просила, щоб він видалив ці фото. А він їх постив у себе у соціальних мережах і позначав мене. Я йому писала, просила: "Видаліть, будь ласка, мені це неприємно, і взагалі це відбувається, що ви собі дозволяєте".

А він писав: "Я тебя люблю, ты будешь моей. Ты скоро поймешь, что твой муж тебе не подходит. Он такой-сякой. Я лучшее, что могло с тобой случиться!". І в такому дусі.

До речі, людина писала досить грамотно. Шкода, в мене не збереглися ці скріни. Я його блокувала, адже він був надто надокучливий – він мені постійно писав і дзвонив, навіть вночі. Тривало це близько пів року, я зверталась навіть у поліцію. Вони мені сказали: "Ну он же вам не угрожает. Что мы можем сделать?». Нажаль, тоді не було ще кіберполіції, вона тільки з’являлася".

Зараз подібне продовжується, Ірині часто пишуть як компліменти, так і погрози. За її словами, прихильники можуть писати приємності, але якщо їм не відповідати – починаються прокльони, погрози і образи.

"Якщо не відповідаєш, ти вже в них погана – і хвойда, і пройдисвітка. Пишуть, і що треба зі мною зробити, і якої вони про мене думки. Були такі, що брали мої фотографії, створювали сторінки в соціальних мережах, писали моїм друзям. І казали: "Это я, мой аккаунт сломался, тепер можеш переписываться со мной здесь". Я на них скаржилась в соціальних мережах, я їх блокувала знову і знову. Вони створювали нові сторінки"

Враховуючи, що контролювати такі прояви неможливо, потрібно принаймні визначитися, як до цього ставитися. Хоменко розповідає, що першій фанатці дуже раділа, адже відчула, що її люблять, що її слова мають на когось уплив. А ось через троллінгу, образи і погрози дівчина нерідко плакала і не могла зрозуміти, чому люди настільки жорстокі. Пізніше і цей етап минув.

Ірина Хоменко начиталася багато чого від фанатів (фото в тексті і скріншоти: прес-служба НЛО TV)

"Тоді я зрозуміла, що це просто буває в житті, не норма, але й не унікальний випадок. Виробила певний пофігізм, байдужість. Я просто видаляла такі повідомлення. А зараз я просто сміюся над цими випадами – здебільшого, люди, які пишуть найбільше гидоти, мають закриті акаунти. Вони закомплексовані і, мені здається, трохи з хворою психікою. Бо нормальна людина такого не напише.

Я, наприклад, нікому гидоти не пишу. Бо в мене є моя сім’я, куди я спрямовую свою енергетику, і мені є чим зайнятись. А ці люди просто хочуть, щоб на них звернули увагу. І якщо по-хорошому не виходить, то починають по-поганому… У кожного своє ставлення, але я обрала ігнорувати і не приймати близько до серця. Бо так можна почати усього боятися взагалі".