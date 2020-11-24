Він намагався вкрасти сина: екс-дружина Остапчука шокувала визнанням про колишнього

Колишня дружина Остапчука запевняє, що чоловік її морально принижував і доводив до істерики

Ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук та його колишня дружина Олена Войченко продовжують з'ясовувати відносини і ніяк не можуть розійтися з миром. На цей раз колишня дружина шоумена вразила зізнаннями про колишнього коханого. Вона заявила, що він принижував її, морально знущався і таким чином доводив до істерик. Про це вона повідомила в інтерв'ю "Українські сенсації".

"Один день тебе травмують трохи менше, тебе ображають, принижують. У тобі знаходять те, що тобі самій не подобається. Наприклад, він говорив мені, що у мене жахливий ніс, що я жахлива", - вразила визнанням Войченко.

Також колишня дружина розповіла, що одного разу Володимир спробував вкрасти їх сина з дитячого саду. Він прийшов в дитячий сад під час робочого дня і забрав дитину, не сказавши, куди і навіщо він йде. Тоді Олена викликала поліцію і після розмови з "копами" ведучий повернув дитину.

"Це хвора людина з психічними проблемами", - так описала колишнього чоловіка Войченко.

За словами Олени, всі ці 12 років вона терпіла Володимира, тому що сильно любила його.

Олена Войченко шокувала зізнаннями про Володимира Остапчука

Як ми раніше писали, нова дружина Остапчука різко відповіла його колишній дружині. Вона попросила її припинити лити бруд на неї і Володимира і почати стежити тільки за своїм життям.