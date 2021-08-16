А чи не рано? Дочка Олі Полякової поцілувала хлопця на камеру (відео)
Дочка української співачки Олі Полякової Маша в свої 16 активно веде блог і спілкується з шанувальниками, а також нерідко епатує мережу. Так, дівчина оприлюднила зухвале відео, на якому показала поцілунок зі своїм хлопцем.
Відеоролик, який спочатку був знятий для соцмережі TikTok, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
У кадрі Маша з'явилася в топі на бретелях з відкритою спиною. Своє розкішне довге волосся вона зібрала в хвіст, залишивши два пасма біля обличчя. Поруч з дівчиною - її хлопець в чорній футболці з принтом і червоній бандані.
Спочатку молоді люди дивляться в обметив, при цьому ракурс камери йде знизу. Після чого ракурс змінюється на звичайний, а пара обіймається і цілується.
"Кажуть, цей фільтр робить вас в 1000 разів красивіше", - зазначила юна блогерка, маючи на увазі ретрофильтр, що був використаний при зйомці.
Зіркова мама Маші Оля Полякова не пройшла повз і залишила жартівливий коментар під публікацією.
"А він вакцинований?" - поцікавилася артистка, на що дочка їй відповіла: "А йому ще немає 18".
Що стосується фоловерів - думки розділилися. Одні вважають, що Маші ще рано таке робити і тим більше виставляти напоказ, інші ж розчулюються юній парочці.
- Ойййй мамі не показуй
- Милашки
- А чи не рано?
- Скоро буде баба Оля
- Мама бачила?
- Це треба всім показувати? Маша хвалиться?
- Боже, ви найкращі
- Ой які
- Мамка вдома всипе доці
- Сцена не для показу
- Машенька, не поспішай бути дорослою
- Які ви милашки!
- Солодкі
- Дочка виросла
Нагадаємо, що раніше Маша Полякова в блискучому ліфі від бікіні похвалилася спортивним пресом.