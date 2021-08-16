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А чи не рано? Дочка Олі Полякової поцілувала хлопця на камеру (відео)

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Понеділок 16 серпня 2021 11:31
А чи не рано? Дочка Олі Полякової поцілувала хлопця на камеру (відео) Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Марина Настевич

Дочка української співачки Олі Полякової Маша в свої 16 активно веде блог і спілкується з шанувальниками, а також нерідко епатує мережу. Так, дівчина оприлюднила зухвале відео, на якому показала поцілунок зі своїм хлопцем.

Відеоролик, який спочатку був знятий для соцмережі TikTok, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У кадрі Маша з'явилася в топі на бретелях з відкритою спиною. Своє розкішне довге волосся вона зібрала в хвіст, залишивши два пасма біля обличчя. Поруч з дівчиною - її хлопець в чорній футболці з принтом і червоній бандані.

Спочатку молоді люди дивляться в обметив, при цьому ракурс камери йде знизу. Після чого ракурс змінюється на звичайний, а пара обіймається і цілується.

"Кажуть, цей фільтр робить вас в 1000 разів красивіше", - зазначила юна блогерка, маючи на увазі ретрофильтр, що був використаний при зйомці.

Зіркова мама Маші Оля Полякова не пройшла повз і залишила жартівливий коментар під публікацією.

"А він вакцинований?" - поцікавилася артистка, на що дочка їй відповіла: "А йому ще немає 18".

Що стосується фоловерів - думки розділилися. Одні вважають, що Маші ще рано таке робити і тим більше виставляти напоказ, інші ж розчулюються юній парочці.

  • Ойййй мамі не показуй
  • Милашки
  • А чи не рано?
  • Скоро буде баба Оля
  • Мама бачила?
  • Це треба всім показувати? Маша хвалиться?
  • Боже, ви найкращі
  • Ой які
  • Мамка вдома всипе доці
  • Сцена не для показу
  • Машенька, не поспішай бути дорослою
  • Які ви милашки!
  • Солодкі
  • Дочка виросла

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова в блискучому ліфі від бікіні похвалилася спортивним пресом.

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