ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розкута Огнєвіч в яскравому бікіні засвітила свої тату і спантеличила мережу: змінила ім'я

Новость на русском →
Африка, Неділя 16 січня 2022 12:30
Розкута Огнєвіч в яскравому бікіні засвітила свої тату і спантеличила мережу: змінила ім'я Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Styler

Злата Огнєвіч не може натішитися відпустці в екзотичному Занзібарі. Співачка вперше відвідала цю країну і залишилася дуже задоволена побаченим-канікули вдалися на славу. Такий подарунок зірка собі зробила на 36-річчя, правда, полетіла в Африку одна, що нітрохи не зіпсувало враження від відпочинку.

Співачка показала в Instagram чергову порцію пляжнх кадрів.

Злата позує в бікіні кольору фуксії від бренду Safarova Lingerie стомостью 550 грн.

На тілі Злати можна розглянути тату - вона вирішила продемонструвати малюнки крупним планом. Справжні наколки співачка собі поки зробити не вирішила, тому скористалася тимчасовими. Так, на її стегні красується метелик, на боці – витончена змія, а на зап'ясті – кольорова квітка.

Розкута Огнєвіч в яскравому бікіні засвітила свої тату і спантеличила мережу: змінила ім'я

Розкута Огнєвіч в яскравому бікіні засвітила свої тату і спантеличила мережу: змінила ім'я

Розкута Огнєвіч в яскравому бікіні засвітила свої тату і спантеличила мережу: змінила ім'я

Розкута Огнєвіч в яскравому бікіні засвітила свої тату і спантеличила мережу: змінила ім'я

Розкута Огнєвіч в яскравому бікіні засвітила свої тату і спантеличила мережу: змінила ім'я

Розкута Огнєвіч в яскравому бікіні засвітила свої тату і спантеличила мережу: змінила ім'я

Розкута Огнєвіч в яскравому бікіні засвітила свої тату і спантеличила мережу: змінила ім'я

Розкута Огнєвіч в яскравому бікіні засвітила свої тату і спантеличила мережу: змінила ім'я

Розкута Огнєвіч в яскравому бікіні засвітила свої тату і спантеличила мережу: змінила ім'я

Злата Огнэвыч поділилася спекотними пляжними фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Африка. Я складаюся з манго і океану Індійського, плечі обвітрені, а в душі— Акуна Матата. Запам'ятала слово красиве Malaíka, на суахілі означає "Ангел", тепер так представляюся всім на Занзібарі. Ще багато всього нового запам'ятала і відкрила нове в собі, для себе", - зізналася в підписі до фотосесії натхненна зірка.

Розкута Огнєвіч в яскравому бікіні засвітила свої тату і спантеличила мережу: змінила ім'я

Скріншот (instagram.com/safarova_lingerie)

Шанувальники по достоїнству оцінили гарячий образ Злати, але найбільше їх цікавило питання: хто ж фотограф?

"Підозри" впали навіть на екс-учасника "Холостячки 2" Максимв Тарапату, який підтримує артистку після разрва відносин з переможцем шоу Андрієм Задворним, хоча, судячи з його сторінки, чоловік зараз знаходиться в Києві.

  • Дуже красиві фотографії
  • Класна. Купальник - окремий захват
  • Шикарна красуня
  • Златочка, надзвичайно красива. Захват для очей і купальник супер!
  • Хто фотограф?
  • Богиня
  • Які сонячні фото і які щасливі очі
  • Чарівна спортсменка
  • Гаряча красуня
  • Така яскрава!
  • Татуха - клас, купальник - бомба, дуже тобі личить. А хто фоткає? Макс? Фотки просто класні

Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч поділилася враженнями після поїздки на сафарі.

Читайте LITE в Google News
Злата Огнєвіч Холостячка
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Комаровський назвав дві ознаки ГРВІ, при яких потрібно бігти до лікаря
Комаровський назвав дві ознаки ГРВІ, при яких потрібно бігти до лікаря