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Розпустився без тата: Горбунов пожурив сина через поведінку з Осадчою в його відсутність

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Туреччина, Субота 07 серпня 2021 16:37
Розпустився без тата: Горбунов пожурив сина через поведінку з Осадчою в його відсутність Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Styler

Юрій Горбунов і вагітна Катя Осадча нещодавно повернулися з Туреччини, де відпочили з синочком Іваном. Ведуча не упускала можливості показати парад купальників і зізналася, що навчилася позувати і вибирати ракурс так, щоб приховати зростаючий животик. Так, поки Катя з сином продовжують відпочивати в Анталії, Юрій вирушив на весілля до племінника в Україну.

Ведуча ж вирішила показати в Instagram, як разом з сином проводить час за відсутності чоловіка.

Катя хлюпається з синочком в басейні. Хлопчик щедро обливає маму з відра водою, а та прикривається руками. Ведуча одягла для водних забав у дворі будинку чорний злитий купальник з кокетливими зав'язками під грудьми.

"Очікування vs реальність. А як ви відпочиваєте з дітьми? У нашому житті найбільший лад наводити садочок, адже там дисципліна, а на відпочинку вона десь дівається", - з гумором поскаржилася на поведінку Вані теледіва.

Розпустився без тата: Горбунов пожурив сина через поведінку з Осадчою в його відсутність

Розпустився без тата: Горбунов пожурив сина через поведінку з Осадчою в його відсутність

Катя з сином попустували в Туреччині, поки Юрій полетів в Україну (фото: instagram.com/kosadcha)

Під постом залишив свій коментар Юрій. Він жартома пожурив Ваню за його поведінку з мамою. "Ох розпустився за кілька днів без тата", - написав шоумен.

Шанувальники пари зробили компліменти Каті і запевнили - їм знайома схожа ситуація з дітьми на відпочинку.

  • Катя, ви тут добре виглядаєте на фото, у вас точно буде дівчинка і буде такою ж красивою як і ви
  • О, Катерина, здається, в вас живе дівчинка
  • Це так чудово. Реальність вийшла навіть краще
  • Катюша, ви прекрасні!
  • Два позитивчика
  • Шикарно виглядаєте

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча похвалилася тим, що, що вона встигла за літо і розповіла, як це - жити в прискореному ритмі.

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