На розслабоні: Дорофєєва показала, як відпочиває з Дантесом в Туреччині
Українська співачка Надя Дорофєєва вирушила в довгоочікувану відпустку - разом з чоловіком Володимиром Дантесом вона розслабляється і відновлює сили на турецькому курорті Кемер.
У своєму Instagram зірка поділилася атмосферними кадрами з відпочинку і зробила зізнання.
Зіркова пара живе на віллі з особистим басейном, від чого Надя просто в захваті. Вона виклала кілька знімків, зроблених на території, на яких постала в сірому купальнику, а також в джинсах, білому кроп топі і сорочці.
Надя Дорофєєва і Володимир Дантес насолоджуються відпочинком на морському узбережжі (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Артистка зізналася, що вперше змогла відразу ж розслабитися у відпустці і почати відпочивати.
"Сьогодні третій день нашої відпустки і вперше в житті, якось так вийшло, що я почала по-справжньому відпочивати відразу з заїзду (зазвичай у мене йде дня 3, щоб трохи сповільнитися і зрозуміти, що можна видихнути). А тут оп .. і як то кажуть, я на чілі, на розслабоні. До речі, ось уже другий рік влітку ми їдемо до Туреччини. Готель класний і новенький", - поділилася Дорофєєва.
А в розділі сторіс вона виклала пару гарячих кадрів в купальнику, демонструючи витончену фігуру.
Надя Дорофєєва похвалилася стрункою фігурою в бікіні (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Підписники захоплюються яскравою парою в коментарях і бажають Наді з Вовою відмінного відпочинку.
- Тобі так до лиця топи
- Два сонечка на відпочинку, відмінних емоцій вам!
- Ну які ви
- Дивимося на вас і нам стає жарко
- Красиві і стильні
- Які ви щасливі
- Безмежно щасливого та гарного вам відпочинку
- Які ви милі
- Класно! Надя, ви молодці! Ви цього заслужили! Гарного Вам відпочинку!
- Який стиль
- Яскрава пара
- Такі класні!
- Які ж ви котики
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розповіла, як їй працювалося разом з чоловіком Володимиром Дантесом.