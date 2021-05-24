ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Майже не розлучаються: інсайдер розповів правду про стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

Новость на русском →
США, Понеділок 24 травня 2021 21:25
Майже не розлучаються: інсайдер розповів правду про стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Lite

51-річна Дженніфер Лопес і 48-річний Бен Аффлек продовжують розбурхувати публіку своїм романом. Пара була помічена разом в Майамі, причому в будинку Лопес. І ховатися від папараці вони навіть не думали. А Дженніфер при цьому просто світилася від щастя.

Зрозуміло, інсайдери вже поділилися розповіддю про возз'єднання і справжні справи пари.

За їхніми словами, Лопес дійсно дуже щаслива і налаштована досить оптимістично щодо спільного майбутнього. Не так давно екс-закохані разом провели відпочинок в Монтані, а після весь час були на зв'язку.

Майже не розлучаються: інсайдер розповів правду про стосунки Дженніфер Лопес і Бена АффлекаДженніфер Лопес і Бен Аффлек знову щасливі (фото: Getty Images)

До слова, вперше про возз'єднання актора і співачки заговорили в квітні, коли Бена стали помічати біля будинку актриси. Але на зближення вони пішли ще в лютому, коли Аффлек став коментувати знімки Лопес і писати їй листи.

На думку близької до пари людини, Бен і Дженніфер знайшли один в одному розраду і підтримку, що переросло в романтику. Нагадаємо, Лопес нещодавно розлучилася зі своїм бойфрендом Алексом Родрігесом, з яким була заручена, а Аффлек порвав стосунки з актрисою Аною де Армас. Відносини двох голлівудських знаменитостей розвиваються стрімко, і Лопес цьому тільки рада.

А ось Алекс Родрігес був просто пригнічений чутками про возз'єднання пари.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу актер певец Дженніфер Лопес
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Подорожчання неминуче: у метро Києва пояснили причини підвищення вартості проїзду
Подорожчання неминуче: у метро Києва пояснили причини підвищення вартості проїзду