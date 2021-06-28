Засмутилася і розчарувалася: Еллерт розкрив правду про інтимний момент з Мішиною на "Холостячці"

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт радують шанувальників романтичними фото і відео, пара після проекту "Холостячка" не розійшлася, а, навпаки, їх відносини стали міцнішими і зрілими, хоч період притирання не був легким. В один момент закохані злякали шанувальників і змусили їх думати, що розбіглися, але це виявилося неправдою.

Ксенія і Олександр вирішили згадати, як все у них починалися, а деякими раніше невідомими деталями поділилися в Improv Live Show .

Так, багато моментів відносин актриси і її обранця залишилися за кадром. Наприклад, Ксенія зізналася, що при першому близькому знайомстві Еллерт справив на зірку вкрай негативне враження. На зустріч з Ксенією автор "Квартал 95" прийшов у нетверезому стані.

Ксенія і Олександр розповіли закулісні подробиці свого роману

"Спочатку, звичайно, я розчарувалася. Подумала: ну що це за поведінка? Прийти. Напитися, так нешанобливо поводитися. Я так засмутилася", - згадала Мішина.

Перший поцілунок стався на другому побаченні. "Це було класно. Я не стрималася і поцілувала Сашу", - згадала актриса.

У Саші спогади про перший поцілунок з холостячкою не такі приємні – всьому виною його зовнішній вигляд і пов'язаний з ним дискомфорт.

"Я не дуже хотів цілуватися - я не встиг поголитися, і у мене, як у таргана, вуса колючі, і я розумію, що зараз буде поцілунок, їй неприємно. І думав про це", - розкрив правду Еллерт.

Ксенія зазначила, що Саша поводився "максимально нахабно".