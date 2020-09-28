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Дорослий не по роках: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала красеня сина від Джейсона Стетхема

Новость на русском → Понеділок 28 вересня 2020 19:33
Дорослий не по роках: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала красеня сина від Джейсона Стетхема Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Ольга Турчанікова

Модель показав рідкісне фото сина

Роузі Хантінгтон-Уайтлі стала мамою ще в 2017-му році. Але свого первістка від знаменитого голлівудського актора Джейсона Стетхема британська супермодель намагається приховувати від сторонніх очей. На її сторінці в мережі Instagram малюк з'являється тільки зі спини або в профіль. Навіть у зникаючих сторіз Джек Оскар, як назвала сина пара, фігурує тільки в ракурсах, де його практично неможливо роздивитися. 24-го червня синові зіркової пари виповнилося 3 роки, і тільки зараз турботлива мама стала трохи менш суворою, даючи фоловерам помилуватися їхньою дитиною.

Дорослий не по роках: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала красеня сина від Джейсона СтетхемаДорослий не по роках: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала красеня сина від Джейсона СтетхемаРоузі з сином (фото: instagram.com/rosiehw)

В профілі моделі останнім часом дуже часто можна побачити Роузі на прогулянках з сином. Зараз модель багато уваги приділяє сім'ї і своєму бізнесу. А ось від роз'їздів, численних зйомок і виходів на подіуми відмовилася. Відповідно і нових фото Джека в блозі моделі стало більше.

Останнє з них вона запостила кілька годин тому. Модель позує в кріслі біля каміна, а малюк розташувався поруч з мамою на підлозі. Незважаючи на те що він знову відвернувся від камери, шанувальники змогли відзначити, як помітно підросла дитина та яка вона гарненька. "Це так мило", "Ох, Джек став такий великий! Час летить", "Дуже гарна неділя", "Дивовижна краса", – пишуть фанати, які нарівні з дитиною оцінили і його знамениту маму.

Що не дивно – Роузі була одягнута, як завжди, стильно. Модель обрала довгий жакет бежевого відтінку, а в руки взяла трендову сумочку від Balmain.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Роузі Хантінгтон-Уайтлі модель Джейсон Стетхэм
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