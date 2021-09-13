Зростає з космічною швидкістю: Квіткова і Добринін показали 2-місячного синочка
Два місяці тому екс-"Холостяк", ведучий Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова вперше стали батьками. Вони відразу ж показали світові свого синочка Лева і регулярно діляться з шанувальниками своїм досвідом батьківства. На честь нової важливої дати подружжя виклало нові фото з малюком і розповіли, що він дуже швидко росте.
Так, Добринін оприлюднив знімки, на яких тримає сина на руках - як один, так і в компанії коханої дружини. Дитина солодко спить, а його батьки щасливо посміхаються.
Добринін зворушив сімейними кадрами з дружиною і 2-місячним сином (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
"Сказати чесно? Відзначати успіхи нашого Лева хочеться буквально кожен день. Всі батьки мене зрозуміють. І відзначати його особисті дати я теж готовий хоч кожну хвилину. Адже Бог подарував нам з Дашею цього нереального хлопця. І йому сьогодні 2 місяці, зростає з космічною швидкістю. А ми приймаємо ваші привітання і настанови нижче в коментарях", - поділився шоумен.
Квіткова ж виклала традиційне фото з Левом з табличкою "2 місяці". У кадр також потрапили м'яка іграшка і чарівні крихітні кросівки.
Даша Квіткова показала, як син підріс за 2 місяці (фото: instagram.com/kvittkova)
"Сьогодні 2 місяці нашій найчудовішій, характерній і найкращій людині. Неймовірне щастя бути його батьками, він відкриває найпотаємніші кімнатки нашої душі і вчить заново жити. Я точно знаю, що найсолодші щічки дісталися мені. P. S. Спасибі, що проживаєте кожен день з нами", - поділилася горда мама.
Фолловери засипали пару привітаннями і розчуленими коментарями.
- Лапуля, солодкий!Буть здоровим і благословенним!
- Тато Микита маленький. Вітаю з маленькою датою, з кожним місяцем буде трохи легше і набагато цікавіше
- Такий малюк класний
- Який прекрасний малюк
- Малюк просто диво
- Ну який солодкий кекс
- Красунчик. Весь у батьків!
- Який милий карапузик
- Чудова сім'я
Нагадаємо, раніше Квіткова і Добринін підірвали мережу запальним танцем з малюком сином.