ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зростає з космічною швидкістю: Квіткова і Добринін показали 2-місячного синочка

Новость на русском →
Понеділок 13 вересня 2021 12:32
Зростає з космічною швидкістю: Квіткова і Добринін показали 2-місячного синочка Даша Квіткова і Микита Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

Два місяці тому екс-"Холостяк", ведучий Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова вперше стали батьками. Вони відразу ж показали світові свого синочка Лева і регулярно діляться з шанувальниками своїм досвідом батьківства. На честь нової важливої дати подружжя виклало нові фото з малюком і розповіли, що він дуже швидко росте.

Зворушливими кадрами Даша і Микита поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Так, Добринін оприлюднив знімки, на яких тримає сина на руках - як один, так і в компанії коханої дружини. Дитина солодко спить, а його батьки щасливо посміхаються.

Зростає з космічною швидкістю: Квіткова і Добринін показали 2-місячного синочкаЗростає з космічною швидкістю: Квіткова і Добринін показали 2-місячного синочкаЗростає з космічною швидкістю: Квіткова і Добринін показали 2-місячного синочка

Добринін зворушив сімейними кадрами з дружиною і 2-місячним сином (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

"Сказати чесно? Відзначати успіхи нашого Лева хочеться буквально кожен день. Всі батьки мене зрозуміють. І відзначати його особисті дати я теж готовий хоч кожну хвилину. Адже Бог подарував нам з Дашею цього нереального хлопця. І йому сьогодні 2 місяці, зростає з космічною швидкістю. А ми приймаємо ваші привітання і настанови нижче в коментарях", - поділився шоумен.

Квіткова ж виклала традиційне фото з Левом з табличкою "2 місяці". У кадр також потрапили м'яка іграшка і чарівні крихітні кросівки.

Зростає з космічною швидкістю: Квіткова і Добринін показали 2-місячного синочка

Даша Квіткова показала, як син підріс за 2 місяці (фото: instagram.com/kvittkova)

"Сьогодні 2 місяці нашій найчудовішій, характерній і найкращій людині. Неймовірне щастя бути його батьками, він відкриває найпотаємніші кімнатки нашої душі і вчить заново жити. Я точно знаю, що найсолодші щічки дісталися мені. P. S. Спасибі, що проживаєте кожен день з нами", - поділилася горда мама.

Фолловери засипали пару привітаннями і розчуленими коментарями.

  • Лапуля, солодкий!Буть здоровим і благословенним!
  • Тато Микита маленький. Вітаю з маленькою датою, з кожним місяцем буде трохи легше і набагато цікавіше
  • Такий малюк класний
  • Який прекрасний малюк
  • Малюк просто диво
  • Ну який солодкий кекс
  • Красунчик. Весь у батьків!
  • Який милий карапузик
  • Чудова сім'я

Нагадаємо, раніше Квіткова і Добринін підірвали мережу запальним танцем з малюком сином.

Читайте LITE в Google News
Микита Добринін Даша Квиткова
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну прийдуть сильні грози: кому сьогодні з погодою не пощастить
В Україну прийдуть сильні грози: кому сьогодні з погодою не пощастить