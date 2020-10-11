Росте справжній чоловік: дружина Влада Ями розсекретила принципи виховання сина

Хореограф з дружиною влаштували душевний сімейний фотосет з сином

Влад Яма і його дружина Ліліана захоплюють шанувальників трепетним ставленням один до одного. Дружна сім'я виховує сина Леона, обличя якого поки не показує широкій публіці. Крім того, хореограф і його кохана мріють про поповнення. Влад і його дружина намагаються правильно виховувати хлопчика – в турботі, розумінні, взаємоповазі та любові. Про принципи виховання Леона Ліліана розповіла підпискникам у Instagram.

Дружина судді "Танців з зірками" показала душевний кадр, на якому відображена вся родина – хлопчик сидить у тата на шиї і, нахилившись, цілує кохану маму. На другому знімку - чарівна Ліліана в шовковому чорному платті на тонких бретелях, а на третьому – Влад з Леоном на руках.

"Принцип - з народження ставитися до нього як до особистості зі своїм характером і емоціями, правом свободи вибору і мріями, виходячи з його дитячого життя. Ми з ним майже ніколи не "сюсюкаємося", намагаємося спілкуватися як з дорослою людиною. Не ламати, бути його провідником (а не вихователем) у доросле життя. Хочеться, щоб дитина усвідомлював свій вибір і відповідальність за нього", - пояснила мудра мама.



Влад з дружиною Ліліаною і сином Леоном влаштували кумедний вуличний фотосет (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Ліліана зізналася, що вони з чоловіком вчаться контролювати свої емоції і не вихлюпувати свій гнів, поганий настрій на дитину.



Батьки намагаються розмовляти з хлопчиком і все йому пояснювати, особливо, якщо щось радять або забороняють. Вести бесіди з синочком дружина судді "Танців з зірками" почала ще тоді, коли була вагітна малюком.

Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном показали душевні фотозамальовки (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"Намагаємося будувати довірчі вістосунки з дитиною. Для мене днями була велика нагорода, коли син зізнався, що він взяв телефон без дозволу. Ми разом обговорили ситуацію і зробили висновки на майбутнє. А ще днями син сам захотів подарувати мені букет квітів. Ми були в магазині, він підкликав до себе Папу і шепнув йому на вушко: "Тату, давай купимо Мамі букет?".Зізнався в коханні і зворушив до сліз. Здорово коли в сім'ї росте справжній Чоловік", - підсумувала Ліліана.

Нагадаємо, що раніше Влад Яма зізнався, чому ставить учасникам "Танців з зірками" низькі оцінки, та обґрунтував свої рішення.

До речі, Влад Яма з дружиною Ліліаною розказали, як створюють романтику для двох.