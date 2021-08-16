Розтоптало самооцінку: Кім Кардашьян розповіла про цькування в пресі через зайву вагу

Кім Кардашьян звикла радувати фанатів бездоганними образами і фото, на яких виглядає просто приголомшливо . Здається, зірка відчуває себе так само, як і виглядає: на мільйон. Але виявляється, самооцінка інстадіви довгий час була на нулі.

Днями в подкасті Крістен Белл і Моніки Падман Кім розповіла, що під час першої вагітності просто ненавиділа себе і своє тіло. І виною тому - нападки преси.

Кім Кардашьян вперше стала мамою в 2013-му році, коли народила доньку Норт від Каньє Уеста. Тільки зараз 40-річна Кім зізналася, що в ті часи зіткнулася зі справжнім бодішеймінгом. Кім набрала 31 кілограм, а вагітність протікала вкрай важко. І весь цей час в пресі жорстко обговорювали її зовнішній вигляд, що просто розтоптало її самооцінку.

Я ненавиділа вагітність. Ненавиділа те, як себе почувала, як виглядала. Це було божевіллям. Це вбило мою самооцінку. Не можу повірити, що це було прийнятно і здавалося нормальним. Я сиділа вдома і плакала, - зізналася знаменитість.

Кім Кардашян з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

За словами зараз багатодітної мами, вона була впевнена, що вагітність буде легкою - це вона бачила на прикладі старшої сестри Кортні Кардашьян і мами. Але її досвід виявився зовсім іншим. У Кім була прееклампсія, про яку вона не знала. Протягом вагітності у неї постійно розпухали ноги і обличчя, а пологи пройшли на шість тижнів раніше терміну і були екстрені.

В результаті Кім не хотіла виходити з дому, так як боялася реакції людей на її фігуру. А потім, щоб скинути зайві кіло, годинами займалася в гаражі, поки були сили. Цей досвід навчив її бути вкрай обережною з тим, що вона тепер публікує в соцмережах. І часом Кім нагадує собі бути більш закритою.

"Безумовно в мені є така сторона, яка говорить: "Будь тою, ким ти хочеш бути, і публікуй те, що ти хочеш опублікувати". Але є й інша сторона мене, яка каже: "Я мама, мені 40, мені потрібно охолонути", - зізнається зірка мережі.