Розпатлана Каменських без макіяжу показала, як готує сніданок Потапу (відео)
Українська співачка Настя Каменських ділиться з шанувальниками всіма аспектами свого життя, активно ведучи свою сторінку в соцмережі. Крім подорожей і роботи, артистка частенько показує і домашні кадри. Так, вона продемонструвала, як готує сніданок коханому чоловікові Потапу.
Веселий відеоролик з кухні Каменських опублікувала в Instagram.
Зірка постала перед камерою в милому домашньому вигляді - коротких шортах і футболці, а також з розпущеним і злегка розпатланим волоссям і без краплі макіяжу на обличчі.
Під веселу музику Настя дістає з шафи банку з кавою, після чого повертається обличчям до камери і починає запально танцювати.
"А ви так само готуєте сніданок?"- поцікавилася у фоловерів Каменських.
Багато зізналися, що теж так роблять, і не забули про компліменти співачці.
- Ні, я не знімаю це на телефон
- Коли гарний настрій, чому б і не потанцювати коли готуємо
- Красива!!!
- Запальничка
- Обов'язково! Танець - дуже крутий заряд енергії! Ви така позитивна!
- Хороший сніданок вийде
- Так. Я теж так . Як тільки готую, так і музика
- Круте відео
- Чудова, неперевершена
- А де сам сніданок?
Нагадаємо, раніше щасливі Потап і Каменських заворожили пристрасним поцілунком на пляжі.