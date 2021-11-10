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Розпатлана Каменських без макіяжу показала, як готує сніданок Потапу (відео)

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Середа 10 листопада 2021 14:31
Розпатлана Каменських без макіяжу показала, як готує сніданок Потапу (відео) Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Українська співачка Настя Каменських ділиться з шанувальниками всіма аспектами свого життя, активно ведучи свою сторінку в соцмережі. Крім подорожей і роботи, артистка частенько показує і домашні кадри. Так, вона продемонструвала, як готує сніданок коханому чоловікові Потапу.

Веселий відеоролик з кухні Каменських опублікувала в Instagram.

Зірка постала перед камерою в милому домашньому вигляді - коротких шортах і футболці, а також з розпущеним і злегка розпатланим волоссям і без краплі макіяжу на обличчі.

Під веселу музику Настя дістає з шафи банку з кавою, після чого повертається обличчям до камери і починає запально танцювати.

"А ви так само готуєте сніданок?"- поцікавилася у фоловерів Каменських.

Багато зізналися, що теж так роблять, і не забули про компліменти співачці.

  • Ні, я не знімаю це на телефон
  • Коли гарний настрій, чому б і не потанцювати коли готуємо
  • Красива!!!
  • Запальничка
  • Обов'язково! Танець - дуже крутий заряд енергії! Ви така позитивна!
  • Хороший сніданок вийде
  • Так. Я теж так . Як тільки готую, так і музика
  • Круте відео
  • Чудова, неперевершена
  • А де сам сніданок?

Нагадаємо, раніше щасливі Потап і Каменських заворожили пристрасним поцілунком на пляжі.

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Настя Каменських
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