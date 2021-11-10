Розпатлана Каменських без макіяжу показала, як готує сніданок Потапу (відео)

Українська співачка Настя Каменських ділиться з шанувальниками всіма аспектами свого життя, активно ведучи свою сторінку в соцмережі. Крім подорожей і роботи, артистка частенько показує і домашні кадри. Так, вона продемонструвала, як готує сніданок коханому чоловікові Потапу.

Веселий відеоролик з кухні Каменських опублікувала в Instagram.

Зірка постала перед камерою в милому домашньому вигляді - коротких шортах і футболці, а також з розпущеним і злегка розпатланим волоссям і без краплі макіяжу на обличчі.

Під веселу музику Настя дістає з шафи банку з кавою, після чого повертається обличчям до камери і починає запально танцювати.

"А ви так само готуєте сніданок?"- поцікавилася у фоловерів Каменських.

Багато зізналися, що теж так роблять, і не забули про компліменти співачці.