ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рай на березі: Дмитро Комаров з красунею-дружиною влаштували романтику на "українських Мальдівах"

Новость на русском →
Субота 29 травня 2021 13:25
Рай на березі: Дмитро Комаров з красунею-дружиною влаштували романтику на "українських Мальдівах" Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: Lite

Дмитро Комаров не перестає радувати своїх численних шанувальників і глядачів програми "Світ навиворіт". Так, він вирішив випустити спецпроект " Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" і вражає українців красотами рідної землі, доступними для відвідування кожному, хто закоханий у подорожі. У чергову подорож ведучою вирішив захопити свою красуню-дружину Олександру Кучеренко.

Пара поділилася барвистими фото, зробленими в особливому місці України в Instagram.

Дмитро з дружиною, а також своїм оператором з сім'єю вирушили на острів Джарилгач, який знаходиться в Херсонській області в Чорному морі. Олександра поділилася атмосферним фото з чоловіком і описала свої відчуття від подорожі.

Ведуча показала щасливе фото з коханим за столом, розташованим прямо на березі моря.

"Три дні, шість валіз, кілометри безлюдного пляжу і мільйон незабутніх емоцій від наших пригод на острові Джарилгач!"- констатувала ведуча.

Рай на березі: Дмитро Комаров з красунею-дружиною влаштували романтику на &quot;українських Мальдівах&quot;

Дмитро та Александранасолоджувалися вікендом на острові (фото: instagram.com/aakucherenko)

Вона розповіла, що вперше побувала в цьому незвичайному мальовничому місці, коли в минулому році вирушила в тур по Херсонській області. Тоді Кучеренко буквально ахнула від краси!

"Блакитна вода, приємний чистий пісок, Дика флора і фауна навколо... Повірити не могла, що все це у нас, в Україні. І вирішила для себе неодмінно повернутися в це незвичайне місце знову, але вже з наметом!" - поділилася вона.

Її бажання вже через місяць виконав коханий чоловік. "Дмитро просто в один вечір запитав:" А поїдемо на Мальдіви? Українські?" І ми, разом з Сашею Дмитрієвим, його дружиною і донькою, вирушили на острів Джа, щоб створити там свій рай на березі Чорного моря", - із захопленням розповіла дівчина.

Рай на березі: Дмитро Комаров з красунею-дружиною влаштували романтику на &quot;українських Мальдівах&quot;

Олександра з Дмитром і його оператором з сім'єю провела незабутній час на острові Джарилгач (фото: instagram.com/komarovmir )

Це був перший досвід Олександри з наметом в диких умовах і вона чесно зізнається - без бувалих туристів в компанії вона б не вижила.

"Синці, порізи, укуси комах - все це проходить, а враження залишаються на все життя. Таке палаюче небо, коли зірки кілька разів зриваються прямо на очах, я не бачила більше ніде! Дельфін в двох метрах від тебе! Вечеря біля моря, який ми самі приготували і сервірували!" - із захватом перерахувала всі принади відпочинку на "українських Мальдівах" ведуча.

Дмитро залишив красномовне сердечко в коментарях під постом дружини.

Рай на березі: Дмитро Комаров з красунею-дружиною влаштували романтику на &quot;українських Мальдівах&quot;

Олександра з Дмитром і друзями вперше опинилася в палатках на березі моря (фото: instagram.com/komarovmir )

Сам же телемандрівник показав більше барвистих знімків з коханою і друзями на острові. Так, Дмитро встановили прямо на березі невеликий умивальник, встиг покататися на яхті, показав красиво сервірований стіл біля моря і намети в сутінках.

Ведучий розповів, що закохався в Джарилгач ще на початку 2000-х, коли поїхав вперше туди з друзями. Компанія цілий тиждень жила на практично безлюдному острові, збирала рапанів, яких готувала прямо на березі, каталася на кайтах, пірнала з масками і ластами.

Рай на березі: Дмитро Комаров з красунею-дружиною влаштували романтику на &quot;українських Мальдівах&quot;

Дмитро показав, як справляється з повсякденними справами прямо на пляжі (фото: instagram.com/komarovmir)

З тих пір багато що змінилося і острів облюбували туристи, сюди великими суднами привозять бажаючих побувати в цьому дивовижному місці. "Природа і атмосфера залишилася незмінною – це рай", - запевнив Дмитро.

Нагадаємо, що раніше Олександра Кучеренко підкорила чуттєвим танцем біля моря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Дмитрий Комаров Александра Курченко
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У школах Києва прозвучали останні дзвоники: як відсвяткували випускники (фото і відео)
У школах Києва прозвучали останні дзвоники: як відсвяткували випускники (фото і відео)