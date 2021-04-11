Руйнує жіночу психіку: Джамала різко поставила на місце невдоволених її формами

Джамала дев'ять місяців тому стала мамою вдруге і публічно зізналася що сідати на дієту, а також щедро поділилася своєю схемою харчування з прихильницями і детально розповідала про особисті досягнення. Виявилося, артистці довелося нелегко. Адже вона зіткнулася із критикою на свою адресу, що її дуже засмутило. З цього приводу Джа вирішила висловитися публічно.

Артистка супроводила свою натхненну промову в підтримку мам з малюками ефектною фотосесією в блискучому комплекті, який сів ідеально.

Джамала зізналася, що після других пологів їй довелося зіткнутися з бодішеймінгом в мережі. Хтось міг би сказати, що публічна особа повинна бути готова до критики в свою адресу, але артистка з цим не згодна.

"Мені хотілося б бути гарною, доброю артисткою, дружиною, мамою, але, насамперед, подобатися собі. І, якщо дійсно хочу пострункішати (не схуднути!), то для себе, тому що мені хочеться повернутися до звичної для мене ваги. Не встигла я народити, як почала натрапляти на коментарі, що мені час схуднути, "що я собі думаю і чого це я жеру?", "Всі на ГВ худнуть, а ти чого набираєш?" і т. д. І дуже багато жінок писали все це! Мене це дуже засмучує. Невже немає жіночої солідарності?" - запитала засмучена артистка.

Джамала поступово і грамотно худне без шкоди для організму (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Вона зізналася – її дратують блогерки, якічерез два тижні після пологів позують з плоским животом. За словами артистки, це руйнує жіночу психіку.

Джамала навела як приклад знамениту модель, яка хвалилася стрункими формами через кілька днів після пологів і нарвалася на шквал критики. У середньостатистичної жінки, на думку Джамали, може бути зовсім не така будова тіла, і навіть через півроку вона буде соромитися показати свою далеку від ідеалу фігуру.

Джамала закликала жінок підтримувати одна одну, а не критикувати (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Ви можете зі мною не погодитися. Сказати, що це, навпаки, мотивує. Так, але я кажу саме про перегини, про публічну жорстокість. Добре, якщо є сильне плече, що підбадьорить, скаже, що все це нісенітниця і "Ти тепер красуня". А якщо ні?" - написала артистка і закликала жінок не бути "занадто інстаграмними".