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Хіба вони не розлучилися: Аліна Гросу здивувала фанатів знімками з відпочинку з чоловіком

Новость на русском → Субота 02 січня 2021 13:03
Хіба вони не розлучилися: Аліна Гросу здивувала фанатів знімками з відпочинку з чоловіком Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Аліна Гросу - дівчина видна, так що не дивно, що їй постійно приписують романи. Тим більше, вона не приховує, що її серце вільне - і вона планує в цьому житті все встигнути, в тому числі, дітей завести.

Правда, нещодавно вона відверто зізналася в інтерв'ю відомому виданню, що досі прив'язана до колишнього чоловіка Олександра Комкова. Після гучного весілля подружжя протрималося разом лише півроку. За словами Аліни, причиною розлучення стала інша жінка.

Поки що співачка про нові стосунки не розповідає. Правда, привітання з Новим роком Гросу проілюструвала знімками з Буковеля - на короткому відео вона з чоловіком радо позують на тлі засніженого підйому, гір і будиночків.

Хіба вони не розлучилися: Аліна Гросу здивувала фанатів знімками з відпочинку з чоловікомАліна Гросу (скрін: instagram.com/alina_grosu)

Фанати тут же кинулися дивуватися, адже співачка стверджувала, що вона поки що вільна, а з чоловіком вона закінчили відносини: "хіба вони не розлучилися?".

Але, як виявилося, на фото з Аліною позує інший чоловік - актор Роман Полянський.

Шанувальники Аліни зізналися, що така пара була б їм до душі: "З першого кліпу як побачила його - відразу сказала, ось він - її справжній наречений!", "Я балдію від вашого дуету. Щастя вам", "Класний актор, дуже подобається і вам дуже підходить".

Нагадаємо, Аліна підкорила фолловерів луком в яскраво-червоній сукні. Вишуканий наряд і олів'є в руках - дуже новорічний образ!

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