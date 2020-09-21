Розлучення Камінської, гладка Ані Лорак, танці Олега Винника та інші скандали тижня

Камінська, Ані Лорак, Тарзан і інші зірки потрапили в скандали на цьому тижні (колаж РБК-Україна)

У мережі українці активно обговорюють скандальні витівки світових та українських зірок та чутки навколо них. Яких саме? Читайте в матеріалі LITЕ

Знаменитості не можуть жити без скандалів, інтриг, пліток і з'ясувань стосунків. Так само, як і їхні шанувальники, які завжди прагнуть висловити свою думку щодо тієї чи іншої події. Які надзвичайні новини з життя зірок сколихнули мережу за останні кілька днів, читайте у нашому матеріалі.

Чому насправді розлучилися Слава і Едгар Камінські

Розлучення Слави з "НеАнгелів" і пластичного хірурга Едгара Камінського стало громом серед ясного неба для численних фанатів. І, як виявилося, для Слави теж. Співачка зізнавалася, що не хотіла розлучатися і не розуміла причини, чому чоловік пішов від неї і дітей. І ось в одному з недавніх інтерв'ю Едгар розставив всі крапки над і, заявивши, що Слава все прекрасно розуміла, і до рішення розійтися вони прийшли разом. За словами Камінського, скандали між ними і постійні сварки досягли межі. А йому потрібен був спокій і стабільність.

Слава Камінська в Одесі з колишнім чоловіком і дітьми (фото: instagram.babaslavka)

Ані Лорак влаштувала голодування

Співачка Ані Лорак завжди була прикладом для наслідування: зірка веде здоровий образ і стежить за фігурою. Але місяці самоізоляції і її вибили з колії – артистка помітно розповніла. Тепер Ані взялася за своє тіло, маючи намір повернути йому колишні параметри. І жаліти себе вона не має наміру. Співачка встановила собі жорсткий режим – після 18-ї вечора вона п'є тільки воду, а також активно займається спортом.

"Чекаю, коли почнуться концерти, тому що навантаження на сцені нічим не замінити...", – зізнається зірка.

Співачка має намір терміново повернутися в форму (фото: instagram.com/anilorak)

Олега Винника критикують в мережі

Популярний співак Олег Винник нарвався на критику через свої здібності. В останньому ефірі "Танців з зірками" артист разом зі своєю партнеркою Оленою Шоптенко виконав пасадобль. Причому не на паркеті, а в Житомирі, куди вирушив Олег на гастролі. Найбільш жорстким коментарем нагородила улюбленця публіки Катерина Кухар. На думку прими українського балету, танцювати так можна тільки з причини хвороби. Також танцівниця порадила Віннику терміново узгодити свій графік з участю в "Танцях". Невисокої думки про виступ Олега виявилися і фанати, зазначивши, що він "дуже слабенький в танцях".

Співак нарвався на критику (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Принцам Гаррі та Уільяму вдалося знайти спільну мову

Відносини між принцом Гаррі і принцом Уільямом давно дали тріщину. Причина тому – натягнуті відносини їхніх дружин, а також переїзд Гаррі з Великобританії. Герцог Сассекський вважає, що молодший брат зіпсував репутацію королівської сім'ї. Тим не менш, брати прагнули зберегти відносини, регулярно спілкуючись по відео. І ось днями інсайдерам вдалося вивідати нові подробиці.

"Вони змогли знайти спільну мову і навіть розмовляли в день народження Гаррі. Ні для кого не секрет, що для обох це був дуже тернистий шлях", – стверджує джерело.

Тим не менш, до остаточного примирення братам далеко. А от відстань тільки пішла їм на користь.

Відносини принців налагоджуються (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Мати Тарзана дізналася про зраду сина. І їй погано

Скандальні подробиці зради Тарзана погано позначилися на всіх родичах артиста. А стара мати прийняла їх особливо важко. Так, брат Тарзана Олександр розповів пресі, що жінка дуже болісно сприйняла звістку про зраду сина.

"Що можуть сказати в цій ситуації наші старі батьки? Матері погано. Вони цього хотіли досягти?" – заявив Олександр Глушко в ефірі каналу НТВ.

Тарзан і Наташа Корольова переживають не найкращі часи (фото: instagram.com/tarzan___official)

Нагадаємо, Наташа Корольова і її чоловік Тарзан переживають складний період. Поки співачка була у від'їзді, Глушко зустрічався з іншою дівчиною. За словами артистки, коханка винесла з квартири коштовності і гроші. Сам Тарзан пізніше записав відеозвернення, в якому зізнався в зраді, але заявив, що був накачаний препаратами і став жертвою шахрайок.

Раніше в мережі обговорювали приниження Остапчука, зраду Тарзана і змову Кейт Міддлтон.