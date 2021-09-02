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Розлучення скасовується? Інсайдери розповіли правду про стосунки Кім Кардішьян і Каньє Уеста

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США, Четвер 02 вересня 2021 18:33
Розлучення скасовується? Інсайдери розповіли правду про стосунки Кім Кардішьян і Каньє Уеста Кім Кардашян з чоловіком (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Кім Кардашян і Каньє Уест були однією з найміцніших пар у світі шоу-бізнесу. І новина про розлучення стала справжнім ударом для багатьох шанувальників. Але тепер, схоже, у всіх фанатів сім'ї з'явилася надія.

Інсайдери дізналися, як йдуть справи в парі після їх недавнього перформансу.

Нагадаємо, днями Каньє Уест презентував свій новий альбом Donda. Сюрпризом для глядачів стала поява на сцені Кім Кардашьян у весільній сукні Balenciaga. Варто було зірці з'явитися на стадіоні, як трибуни буквально вибухнули: "Кім'є". Але новин про примирення не послідувало. Тому журналісти вирушили до інсайдерів, щоб дізнатися всі подробиці стосунків екс-подружжя.

Виявляється, Кім і сама неймовірно зворушена запрошенням колишнього чоловіка. Тепер вона не поспішає з розлученням, а хоче почекати.

"Вона вже не поспішає з розлученням. Кім цілком готова почекати, оскільки зараз їхні стосунки з Каньє стали значно кращими", - заявило джерело.

Як відомо, в мережі вже давно ходять чутки, що репер мріє повернути дружину. Та й сама Кардашьян, як і раніше, любить Каньє і чсто пише це в своєму блозі. Але щоб повернути колишню гармонію, подружжю доведеться постаратися. "Спочатку потрібно відновити фундамент і зміцнити їх дружбу", - вважає все той же наближений до пари анонім.

Розлучення скасовується? Інсайдери розповіли правду про стосунки Кім Кардішьян і Каньє УестаКім Кардашян з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше в мережі висувалися різні версії розлучення пари. Однією з найскандальніших була причина тиранії Кім Кардашьян по відношенню до Каньє Уеста.

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