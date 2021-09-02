Розлучення скасовується? Інсайдери розповіли правду про стосунки Кім Кардішьян і Каньє Уеста
Кім Кардашян і Каньє Уест були однією з найміцніших пар у світі шоу-бізнесу. І новина про розлучення стала справжнім ударом для багатьох шанувальників. Але тепер, схоже, у всіх фанатів сім'ї з'явилася надія.
Інсайдери дізналися, як йдуть справи в парі після їх недавнього перформансу.
Нагадаємо, днями Каньє Уест презентував свій новий альбом Donda. Сюрпризом для глядачів стала поява на сцені Кім Кардашьян у весільній сукні Balenciaga. Варто було зірці з'явитися на стадіоні, як трибуни буквально вибухнули: "Кім'є". Але новин про примирення не послідувало. Тому журналісти вирушили до інсайдерів, щоб дізнатися всі подробиці стосунків екс-подружжя.
Виявляється, Кім і сама неймовірно зворушена запрошенням колишнього чоловіка. Тепер вона не поспішає з розлученням, а хоче почекати.
"Вона вже не поспішає з розлученням. Кім цілком готова почекати, оскільки зараз їхні стосунки з Каньє стали значно кращими", - заявило джерело.
Як відомо, в мережі вже давно ходять чутки, що репер мріє повернути дружину. Та й сама Кардашьян, як і раніше, любить Каньє і чсто пише це в своєму блозі. Але щоб повернути колишню гармонію, подружжю доведеться постаратися. "Спочатку потрібно відновити фундамент і зміцнити їх дружбу", - вважає все той же наближений до пари анонім.
Кім Кардашян з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)
Раніше в мережі висувалися різні версії розлучення пари. Однією з найскандальніших була причина тиранії Кім Кардашьян по відношенню до Каньє Уеста.