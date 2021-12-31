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Ребрик в Новий Рік зачарувала абсолютним щастям з найближчими: "неймовірна сім'я"

Новость на русском →
П'ятниця 31 грудня 2021 15:45
Ребрик в Новий Рік зачарувала абсолютним щастям з найближчими: "неймовірна сім'я" Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвія Агаркова

Лілія Ребрик з сім'єю дотримується традицій - до новорічних свят у неї вже прикрашений будинок, приготовлені подарунки, а на столі гарантовано будуть виключно смачні страви, адже зірка телеекрану ще й чудова господиня. Грудень для знаменитості- особливий місяць, а цього року в цей час вона ще й відзначила трояндове весілля з чоловіком Андрієм Диким!

Звичайно, не обійшлося без яскравого святкового новорічного фотосету "дикої сімейки" в повному зборі, а знімками Лілія поділилася в Instagram.

В об'єктиві фотографа - усміхнена Лілія в білосніжній сукні в обіймах коханого чоловіка, поруч їх прекрасні дочки -Діана і Поліна. Вся сім'я позує у красиво прикрашеної новорічної ялинки з купою подарунків.

Ребрик в Новий Рік зачарувала абсолютним щастям з найближчими: &quot;неймовірна сім'я&quot;

Ребрик в Новий Рік зачарувала абсолютним щастям з найближчими: &quot;неймовірна сім'я&quot;

Ребрик в Новий Рік зачарувала абсолютним щастям з найближчими: &quot;неймовірна сім'я&quot;

Ребрик в Новий Рік зачарувала абсолютним щастям з найближчими: &quot;неймовірна сім'я&quot;

Лілія з чоловіком і дітьми зачарувала новорічним настроєм (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На знімках можна побачити і улюбленицю всієї родини - собачку Діксі, яка стала подарунком старшій доньці ведучої на день народження, і автоматично отримала статус ще одного члена дружної дикої сімейки!

"З прийдешнім Новим Роком! Як настрій? Всі подарунки купили? Де плануєте зустрічати Новий рік? Ми - традиційно вдома, всією нашою дикою сімейкою : олів'є, подарунки, танці! Обожнюю цю традицію!"- зізналася натхненна ведуча.

Шанувальники "дикої сімейки" не стримали захоплення побачивши милих новорічних фото. Вони залишили чимало теплих слів і побажань для лілії та її рідних.

  • Доньки у вас просто диво, такі принцеси
  • Які ви класні!
  • Неймовірно красиво
  • Дуже гарні
  • Неймовірна сім'я
  • Гарна родина! Миру і злагоди вам!

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик у золотистій атласній сукні показала святковий образ біля ялинки.

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Лілія Ребрик
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