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Ребрик в прозорій розкішній білій сукні захопила новим весіллям: мені так ніжно і весело

Новость на русском →
Четвер 23 грудня 2021 13:19
Ребрик в прозорій розкішній білій сукні захопила новим весіллям: мені так ніжно і весело Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвія Агаркова

Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий нещодавно відзначили знаменну дату – день народження хореографа, але попереду їх чекала не менш значуща подія. Так, 23 грудня вони відсвяткували 10-річчя спільного життя!

Пара обмінялася обручками і клятвами саме в цей день, і до сих пір ведуча і хореограф закохано дивляться один на одного як в перший раз.

З такого приводу телезірка показала в Instagram зворушливий новий весільний фотосет пари - саме так закохані вирішили відсвяткувати знаменну дату своєї дикої сімейки.

Спочатку Лілія показала подготовтку до трояндового весілля. Вона розташувалася в розкішному готельно номері в прозорому довгому халаті. Під ним знаходиться розкішний мереживний пеньюар. На задньому плані видніється її весільна сукня, яку Лілія одягла для фотосету з чоловіком.

Ребрик в прозорій розкішній білій сукні захопила новим весіллям: мені так ніжно і весело

Ребрик в прозорій розкішній білій сукні захопила новим весіллям: мені так ніжно і весело

Ребрик в прозорій розкішній білій сукні захопила новим весіллям: мені так ніжно і весело

Лілія Ребрик показала розкішний ранок нареченої (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Довгий розкішний наряд від українського кутюрного бренду Adamaris ідеально сів по фігурі, підкреслив хвилюючі вигини ведучої. Розкішне декольте, довгий ажурний рукав і корсетний ліф, нескінченний шлейф з тонкого мережива плаття зробили свою справу – Лілія виглядала просто бездоганно.

Вона красиво уклала волосся назад і віддала перевагу масивним звисаючим сережкам, доповнивши класичний образ нареченої білими туфлями човниками. Андрій же постав у чорному костюмі і білій сорочці, на шиї – витончений метелик.

"10 років разом, а ми як новенькі. Трояндове весілля - чудовий привід відчути себе знову і знову молодятами... Не віриться, що ми вже 10 років разом, що в нас вже дві такі прекрасні донечки, а найголовніше, що в нас ще так багато всього попереду! Стільки планів! Стільки бажань!"- зізналася схвильована наречена.

Ребрик в прозорій розкішній білій сукні захопила новим весіллям: мені так ніжно і весело

Ребрик в прозорій розкішній білій сукні захопила новим весіллям: мені так ніжно і весело

Ребрик в прозорій розкішній білій сукні захопила новим весіллям: мені так ніжно і весело

Ребрик в прозорій розкішній білій сукні захопила новим весіллям: мені так ніжно і весело

Ребрик в прозорій розкішній білій сукні захопила новим весіллям: мені так ніжно і весело

Ребрик в прозорій розкішній білій сукні захопила новим весіллям: мені так ніжно і весело

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким знову стали нареченою і нареченим (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Андрій Дикий, як круто, що ми з тобою колись в Танцях зустрілися ... Мені так ніжно, так весело і так спокійно з тобою. Завжди! Веди мене по життю ... як в танці ... 10 років - це тільки початок. З днем народження, наша дика сімейка", - зворушливо звернулася до чоловіка Лілія.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик і її чоловік Андрій Дикий втекли на романтичний вікенд в Барселону.

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Лілія Ребрик
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