Хлопці, а в чому обман? Дан Балан вперше висловився про роман з Тіною Кароль
Популярний молдавський артист Дан Балан вперше публічно прокоментував свої стосунки з українською співачкою Тіною Кароль, з якою йому приписують роман. Виконавець відреагував на слова продюсера проекту "Голос країни" Володимира Завадюка про те, що їхній роман з Тіною був створений "синтетично" заради рейтингів.
Про те, які ж стосунки пов'язують його з українською поп-дівою насправді, Балан написав у своєму Instagram.
Відзначимо, що після заяви Завадюка про "придуманий" роман між артистами в мережі піднялася хвиля обурення через обман. Пізніше продюсер поспішив взяти свої слова назад і зазначив, що лише неправильно висловився, а хімія між Тіною і Даном була насправді.
Балан зазначив, що нікого вони з Кароль не обманювали, і між ними і правда була якась симпатія, а про роман вони ніколи і не говорили.
Дан Балан зізнався, які у нього стосунки з Тіною Кароль насправді (фото: instagram.com/danbalan)
"Хлопці, а в чому обман то? Ми ніколи не заявляли про якийсь зв'язок між нами, крім дружнього. Те, що ви бачили в ефірах голосу - це була щира симпатія... а далі люди самі додумували, самі напридумували і самі вирішили, що був якийсь обман", - написав артист.
Він також роз'яснив слова Завадюка про те, що роман був придуманий.
"А те, що заявляв продюсер Голосу про "придуману історію" - він мав на увазі, що спочатку він придумав ідею, що для шоу було б добре, якщо у нас з'явився б "романтичний зв'язок" і підштовхував нас на це. А в кінцевому підсумку, насправді, вийшла щира симпатія, те, що всі і помітили в ефірах без ніякого обману. Загалом, я вважав за потрібне це роз'яснити", - додав Балан.
Дан Балан і Тіна Кароль змусили багатьох повірити, що між ними роман (фото: instagram.com/danbalan)
У коментарях підписники бурхливо реагують на одкровення Дана - хто висловлює жаль, що роману не було, хто дякує за щирість, а деякі вважають, що артисти вчинили негарно, зображуючи любов на камеру.
- А шкода Дан, ви добре виглядаєте
- Але ви і не заперечували, Дан..
- І знову відповіді з купою варіантів результату... поставте вже жирну крапку, так так, ні ні. Не потрібно заплутаних слів.
- Навіщо зруйнували ілюзію любові, це так було красиво, такі позитивні емоції, віра що є красиві люди з красивими відносинами, і бамц ....
- Ну хоч перестав мовчати
- Дякую за щирість
- Сердечко розбите
- Ну ось. Ви були б дуже красивою парою
- Ну що Дантиністи, викусіть!!!
- Коли хотів роз'яснити, але заплутав ще більше
- Ми так хочемо, щоб ця симпатія перетворилася на справжню любов
- Тобто два роки гри в роман, розповідей про сніданки і підтримуванні фанатів в переконанні, що там любов - це не обман? Дан, хоч собі-то не бреши. Ви хотіли хайпанути і привернути до себе увагу
Раніше повідомлялося, що романтичні Балан і Кароль заінтригували зізнаннями на "Голосі країни".
До слова, Тіна Кароль приголомшила екстремальним відпочинком з 12-річним сином Веніаміном.