Регіна Тодоренко кардинально змінила імідж: у мережі не оцінили
Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, здивувала мережу різкою зміною іміджу. Артистка, яка завжди вибирала світлі відтінки волосся, раптом стала пекучою брюнеткою.
Знімками в новому образі вона поділилася на своїй сторінці в Instagram і зізналася, що це було несподівано і для неї самої.
На серії фото Регіна постала з коротким синяво-чорним волоссям і прямим чубчиком. При цьому на обличчі ведучої практично немає макіяжу.
Вона показала свою нову зачіску з різних ракурсів.
Регіну Тодоренко з темним волоссям розкритикували в мережі (фото: instagram.com/reginatodorenko)
"Навіть для мене це несподіванка", - зазначила Тодоренко під публікацією.
Однак уважні шанувальники відразу помітили, що дівчина не фарбувала своє волосся, а просто одягла перуку. При цьому подібне перевтілення більшості фоловерів ведучої не сподобалося і вони зажадали повернути все, як було.
- Несподівано на вас наділи перуку?
- Дуже не йде
- Давайте як раніше
- Перука не йде
- Видно світле волосся з-під перуки
- Дуже негарно, не ваш стиль абсолютно! Ви мені так подобалися раніше в Орлі і Решка, з довгим пишним волоссям, красуня була. А зараз ваш імідж стає все гірше і гірше...
- О ні! на мою думку, вам чубчик не йде зовсім. І такий колір тим більше...
- З цією зачіскою, Регіна, пропала ніжність і романтичність. Але експерименти це завжди добре
- Ви дуже красива, але так не дуже! Поверніть назад
- Як на мене, темний не ваш. Втрачається родзинка вашої зовнішності
Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко відверто заговорила про красу і натуральність. Ведуча зізналася, що в її житті були різні зміни в зовнішності, але важливо знати міру.