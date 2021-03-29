Регіна Тодоренко показала нову стрижку і заговорила про розлучення
Регіна Тодоренко нещодавно вразила шанувальників, обрізавши на камеру своє довге волосся. І ось настав час показати нову стрижку, а також відповісти на питання фанів, чому вона зважилася на такі зміни.
Результат перевтілення 30-річна зірка продемонструвала на своїй сторінці в Instagram.
Регіна відображена в коричневому топі на бретелях. Вона обрізала чубок, а її волосся тепер довжиною приблизно до лопаток.
Регіна Тодоренко похвалилася новою зачіскою (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Певно, багато людей подумали, що причина таких кардинальних змін розлучення артистки з чоловіком Владом Топаловим. У чому вона поспішила всіх розчарувати в підписі до публікації.
"Ні, я не розлучаюся. Чому ж зважилася на такі кардинальні зміни??? Є одна-єдина причина - набридли сталість і одноманітність, а я хочу змін!" - поділилася Тодоренко.
Більшість підписників відзначили, що Регіні дуже пасує нова зачіска і вона чудово виглядає.
- Тобі дуже класно
- Офігенно!!! Мені дуже подобається!!
- Регін!!! Сексуально! Свіжо! Красиво! Нехай ллється нова енергія!
- Регіна, Ви красуня, Вам дуже йде!!! Мені здається Вам будь-яка зачіска або стрижка буде до лиця!
- Тепер видно, що волосся живе! Дуже красиво! а то до цього кінці ну як мочалка
- Як же тобі круто
- Вау вау, як красиво. Прям як голлівудська зірка, вам дуже йде
- Красуня! Вам дуже личить
- Дуже красиво. Вам дуже йде цей образ
- Вам дуже добре! Стали ще молодше, красивіше!
- Який крутий колір вийшов
Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зізналася про свою невиліковну хворобу, яка була у багатьох великих людей. Ведуча навіть показала, як їй роблять уколи.