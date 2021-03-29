Регіна Тодоренко показала нову стрижку і заговорила про розлучення

Регіна Тодоренко нещодавно вразила шанувальників, обрізавши на камеру своє довге волосся. І ось настав час показати нову стрижку, а також відповісти на питання фанів, чому вона зважилася на такі зміни.

Регіна відображена в коричневому топі на бретелях. Вона обрізала чубок, а її волосся тепер довжиною приблизно до лопаток.

Регіна Тодоренко похвалилася новою зачіскою (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Певно, багато людей подумали, що причина таких кардинальних змін розлучення артистки з чоловіком Владом Топаловим. У чому вона поспішила всіх розчарувати в підписі до публікації.

"Ні, я не розлучаюся. Чому ж зважилася на такі кардинальні зміни??? Є одна-єдина причина - набридли сталість і одноманітність, а я хочу змін!" - поділилася Тодоренко.

Більшість підписників відзначили, що Регіні дуже пасує нова зачіска і вона чудово виглядає.