Річки вина і зайві кілограми: Каменських розповіла про свої методи розслаблення
Настя Каменських зараз відпочиває в Хорватії у компанії коханого чоловіка Потапа, своєї і його мами, а також кращої подруги. Компанія весело проводить час, гуляючи по мальовничих містечках і вивчаючи узбережжя на яхті. При цьому співачка розповіла, що не дуже вміє розслаблятися.
У своєму Instagram зірка поділилася яскравими фото і відвертим зізнанням про себе.
Настя відображена під час морської прогулянки в яскравому літньому образі. На ній - яскравий топ гірчичного відтінку, який вона зав'язала під грудьми, а також довга біла спідниця із завищеною талією. Завершують лук масивні сонцезахисні окуляри і теракотова помада.
Настя Каменських розповіла, як розслабляється на відпочинку в Хорватії (фото: instagram.com/kamenskux)
Виконавиця поділилася, що їй довелося вчитися розслаблятися, і розповіла про свої успіхи на цьому терені в Хорватії.
"Я не вмію розслаблятися. Мені доводиться цьому вчитися. І у мене вже є успіхи - це нескінченні річки вина, кілька зайвих кілограмів і безмежний сміх. Що ж, залишилося тепер знайти в цьому всьому баланс і свою ідеальну середину", - зазначила Каменських.
Фоловери залишили співачці чимало компліментів і відзначили, що її спосіб розслаблення не такий вже й поганий.
- Ну так ви судячи з вашого тексту - відмінно розслабляєтеся! Вино і сміх. Все як треба!
- Розкішна жінка
- На цьому фото прекрасно все, а ви Настенька на правильному шляху і займіться танцями, це дуже розслабляє
- Розумниця, так і треба, давати собі розслабитися і повністю відключитися від реальності
- У вас чудова фігура, про неї мільйони мріють, тому вам давно вже можна розслабитися
- Красуня
- Настрій передається навіть через фото
- Настя, ви така красива, причому краса абсолютно природна! А волосся яке шикарне
- Просто красуня! Вчуся у Вас фотографуватися
Нагадаємо, раніше Потап зізнався в коханні своїй королеві Каменських і показав романтичне фото з дружиною.