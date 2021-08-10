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Річки вина і зайві кілограми: Каменських розповіла про свої методи розслаблення

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Хорватія, Вівторок 10 серпня 2021 14:33
Річки вина і зайві кілограми: Каменських розповіла про свої методи розслаблення Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Настя Каменських зараз відпочиває в Хорватії у компанії коханого чоловіка Потапа, своєї і його мами, а також кращої подруги. Компанія весело проводить час, гуляючи по мальовничих містечках і вивчаючи узбережжя на яхті. При цьому співачка розповіла, що не дуже вміє розслаблятися.

У своєму Instagram зірка поділилася яскравими фото і відвертим зізнанням про себе.

Настя відображена під час морської прогулянки в яскравому літньому образі. На ній - яскравий топ гірчичного відтінку, який вона зав'язала під грудьми, а також довга біла спідниця із завищеною талією. Завершують лук масивні сонцезахисні окуляри і теракотова помада.

Річки вина і зайві кілограми: Каменських розповіла про свої методи розслабленняРічки вина і зайві кілограми: Каменських розповіла про свої методи розслабленняРічки вина і зайві кілограми: Каменських розповіла про свої методи розслаблення

Настя Каменських розповіла, як розслабляється на відпочинку в Хорватії (фото: instagram.com/kamenskux)

Виконавиця поділилася, що їй довелося вчитися розслаблятися, і розповіла про свої успіхи на цьому терені в Хорватії.

"Я не вмію розслаблятися. Мені доводиться цьому вчитися. І у мене вже є успіхи - це нескінченні річки вина, кілька зайвих кілограмів і безмежний сміх. Що ж, залишилося тепер знайти в цьому всьому баланс і свою ідеальну середину", - зазначила Каменських.

Фоловери залишили співачці чимало компліментів і відзначили, що її спосіб розслаблення не такий вже й поганий.

  • Ну так ви судячи з вашого тексту - відмінно розслабляєтеся! Вино і сміх. Все як треба!
  • Розкішна жінка
  • На цьому фото прекрасно все, а ви Настенька на правильному шляху і займіться танцями, це дуже розслабляє
  • Розумниця, так і треба, давати собі розслабитися і повністю відключитися від реальності
  • У вас чудова фігура, про неї мільйони мріють, тому вам давно вже можна розслабитися
  • Красуня
  • Настрій передається навіть через фото
  • Настя, ви така красива, причому краса абсолютно природна! А волосся яке шикарне
  • Просто красуня! Вчуся у Вас фотографуватися

Нагадаємо, раніше Потап зізнався в коханні своїй королеві Каменських і показав романтичне фото з дружиною.

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Настя Каменських
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