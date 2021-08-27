Рекордсмен України претендує на любов "Холостячки": глядачі в захваті

"Холостячка 2" стартує тільки 17-го вересня, але вже сьогодні список учасників романтичного проекту майже повністю розкритий. І поки глядачі телеканалу СТБ отримують перші тизери та інтриги, ми пропонуємо заочно познайомитися з найяскравішими чоловіками шоу.

Черговий претендент на серце Злати Огневич знаменитий далеко за межами України. Спортсмен і рекордсмен, він, без сумніву, став одним з найсильніших учасників.

Андрій Хветкевич - фрідайвер світового класу, діючий шестиразовий рекордсмен України в трьох з чотирьох глибинних дисциплін з фрідайвінгу: FIM, CWTB, CNF. Перший національний рекорд України Андрій Хветкевич встановив 16 Липня 2018 року на міжнародних змаганнях Vertical Blue. Він занурився у воду на 66 метрів, що було на 1 метр глибше попереднього рекорду. А вже через 10 днів побив свій власний рекорд, пірнувши в тій же дисципліні на 71 метр.

Андрій став першим індивідуальним спортсменом, який представляє дві різні країни: Україну за версією AIDA і США за версією CMAS. Він побив кілька рекордів з фрідайвінгу в США і в Україні. Його рекорди були офіційно зафіксовані організаціями AIDA і CMAS.

Андрій - один з найсильніших учасників шоу (відео: instagram.com/diveeasy)

Крім спорту, Андрій також займається розвитком свого блогу, бере участь в зйомках брендів в якості моделі і багато подорожує. У його Instagram 1,2 млн фоловерів, які із захопленням сприйняли його бажання спробувати себе в ролі учасника шоу "Холостяк".

"Классс. Ніколи не дивилася. Але з Вами - буду! Сподіваюся очікування виправдалися, тому що ми без Вас нудьгували!", "Підкорювач не тільки морів і океанів, а й жіночих сердець", "Прикольно))) Чесно не хотіла дивитися це шоу, але так як Ви там будете, тепер буду дивитися... Чекаю з нетерпінням", - пишуть фанати Андрія. Що ж, шоу буде спекотним!

Андрій Хветкевич - підкорювач сердець (фото: instagram.com/diveeasy)