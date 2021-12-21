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Репяхова розсекретила причину сліз і гучного скандалу з Павліком: готовий працювати з психологом

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Вівторок 21 грудня 2021 16:08
Репяхова розсекретила причину сліз і гучного скандалу з Павліком: готовий працювати з психологом Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Віктор Павлік і Катерина Репяхова днями серйозно посварилися. Дружина співака заявила, що він її дуже образив, і не змогла впоратися з емоціями. Тоді Катерина не захотіла заглибляться деталі і навіть на якийсь час стала менш активною в соцмережах, але потім вийшла на зв'язок і вирішила порозумітися з підписниками.

За словами Репяхової, причиною їх сварки стала екс-дружина співака Лариса Созаєва. Хоч ім'я жінки Катерина не називає, але прозоро натякає на присутність третьої сторони в сімейному конфлікті. Про це йде мова в Instagram.

"Моєму чоловікові протягом років утовкмачували, що він винен у всіх гріхах. У неспроможності, в несамостійності іншої людини "винен" мій чоловік. І навіть у смерті свого сина. З цим дуже важко жити. Віктор Павлік дуже самовразлива людина і інша людина це прекрасно знає і тисне на його слабкі місця", - зазначила Репяхова.

Репяхова розсекретила причину сліз і гучного скандалу з Павліком: готовий працювати з психологом

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

Артист хоче і готовий змінюватися, тому навіть погодився попрацювати з психологом.

"Віктор Павлік занадто добрий, і інша людина цим користується. А я не можу на це дивитися спокійно. Але ми впораємося! Заради Михасика. Чоловік мені пообіцяв, що в нашому житті більше не буде зла", - додала Катерина.

Репяхова розсекретила причину сліз і гучного скандалу з Павліком: готовий працювати з психологом

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

Репяхова також опублікувала фото з чоловіком і сином на руках і запевнила, що ніколи нічого поганого про чоловіка не скаже, навіть якщо вони розлучаться.

"Тому що він тато Михасика. Тому що він добрий, співпереживаючий і турботливий. І це я кажу тоді, коли вся образа в моїй душі ще не пройшла!"- резюмувала дружина музиканта.

Репяхова розсекретила причину сліз і гучного скандалу з Павліком: готовий працювати з психологом

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, що дружина Павліка, Катерина Репяхова поскаржилася на хейт і заявила, що це заважає її блогерській роботі.

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