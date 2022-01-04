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Вирішив зобразити страждання: Сєдокова "наїхала" на неслухняного сина і дала йому урок

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Вівторок 04 січня 2022 11:42
Вирішив зобразити страждання: Сєдокова "наїхала" на неслухняного сина і дала йому урок Анна Сєдокова з сином Гектором (фото: instagram.com/annasedokova)
Автор: Styler

Анна Сєдокова зустріла Новий рік в США, куди прилетіла з чоловіком Янісом Тіммою і сином Гектором. Правда, поїздка не обійшлася без пригод, і зіркова сім'я ризикувала просто пропустити найсвятковішу ніч в році. У підсумку, всі залишилися задоволені і остаточно розслабилися під сонцем Майамі.

Так, артистка поділилася в Instagram подробицями виховного процесу сина і розповіла, чим її засмутив хлопчик.

Співачка поскаржилася на непослух сина Гектора. За її словами, хлопчик зовсім розлінився і більше не хоче самостійно переносити власні іграшки. Така позиція дитини засмутила його зіркову маму.

"Жорстока мати змушує нести всі іграшки самому. І якщо раніше це було в порядку речей, то зараз з появою няні, хлопець розслабився і вирішив зобразити страждання. Він ще не знає, яка розмова на цю тему його чекає в машині", - написала Сєдокова.

Вирішив зобразити страждання: Сєдокова &quot;наїхала&quot; на неслухняного сина і дала йому урок

Скріншот (instagram.com/annasedokova)

Через 15 хвилин після продуктивної бесіди з мамою Гектор пообіцяв на камеру розбиратися зі своїми іграшками самостійно і не просити про допомогу сторонніх, особливо маму, "адже вона дівчинка".

Вирішив зобразити страждання: Сєдокова &quot;наїхала&quot; на неслухняного сина і дала йому урок

Вирішив зобразити страждання: Сєдокова &quot;наїхала&quot; на неслухняного сина і дала йому урок

Скріншот (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, що синові Анни Гектору 4 роки, хлопчик з'явився на світ навесні 2017 року. Його батьком став бізнесмен Артем Комаров. Пара не встигла офіційно оформити відносини, а після народження дитини і зовсім розійшлася.

Нагадаємо, що раніше Анна вже скаржилася на незадовільну поведінку сина. Так, він пристрастився до прослуховування треків з ненормативною лексикою, а будь-які спроби співачки відучити хлопчика від шкідливого для дитини музичного контенту закінчувалися сварками і сльозами. Проте артистка знайшла вихід і поділилася своїм рішенням з шанувальниками.

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Ганна Сєдокова ВІА Гра
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